Firma Köppel entfernt Gift vom Grundstück: Streit mit Stadt Weinstadt dauert an

Bewohner der Pfahlbühlstraße in Großheppach klagen seit langem über Baulärm, der aus dem Gewerbegebiet Benedikt-Aucht-Wiesen in Endersbach zu ihnen herüberdringt. Anders als die Nachbarn vermuten - und wie sie es in einem gemeinsam aufgesetzten Schreiben ans Landratsamt kritisiert haben - verursacht den Lärm derzeit aber nicht der Betrieb auf dem Hof des Abriss- und Recyclingunternehmens. Vielmehr finden gerichtlich angeordnete Sanierungsarbeiten statt, die vom Landratsamt begleitet werden. Und diese Arbeiten sind noch lange nicht abgeschlossen.

Unternehmer Marcel Köppel möchte auf dem Grundstück in der Werkstraße eigentlich eine Betriebshalle mit Büroräumen und Wohnung errichten, seit Jahren befindet sich der Betreiber einer Firma für Abbrucharbeiten und Containerdienste deshalb im Streit mit der Stadt. Die Stadt möchte den Unternehmer am liebsten loswerden, das hat der andauernde Rechtsstreit deutlich gemacht.

Unternehmer hat belastetes Grundstück so übernommen

Die Stadt hatte Köppel vorgeworfen, auf dem Grundstück im Gewerbegebiet Benedikt-Aucht-Wiesen rechtswidrig ein Recyclingunternehmen und einen Lagerplatz zu betreiben, und 2020 in einem gerichtlichen Vergleich erzielt, dass der Unternehmer die „illegalen Einrichtungen“, so Baubürgermeister Thomas Deißler damals, entfernen musste.

Marcel Köppel darf das Grundstück in der Werkstraße seit dem Gerichtsbeschluss nur noch dazu nutzen, den mit Giften belasteten Boden zu sanieren. Dafür, dass das Erdreich in der Werkstraße 33 mit Schwermetallen, Mineralölkohlenwasserstoffen und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen belastet ist, kann der aus Baach stammende Unternehmer nichts: Er hat das Grundstück schon so übernommen.

Arbeiten verzögern sich

Im Rahmen des gerichtlichen Vergleichs hat das Landratsamt Marcel Köppel ganz genaue Vorgaben gemacht, wann ein Konzept für die Sanierung eingereicht werden musste und in welchen Zeitfenstern die dafür nötigen Bauarbeiten auf dem Grundstück dann vorangehen müssen. Wegen Corona geht es damit aber nicht so schnell voran, wie zunächst gedacht: „Die Sanierung des Grundstücks hat sich leider verzögert“, so die Pressestelle des Rems-Murr-Kreises auf Anfrage unserer Redaktion.

„Bislang ist lediglich ein Sektor von zehn vollständig saniert und versiegelt worden. Der nächste Sektor wurde allerdings bereits vollständig ausgehoben.“ Das Landratsamt stehe jedoch mit der Firma Köppel im Kontakt, um auch noch die Sanierung der anderen Sektoren voranzubringen.

Kein Personal: Unternehmer nimmt die Sanierung selbst vor

Zu den Gründen für die Verzögerung bei der Grundstückssanierung kann die Kölner Anwaltskanzlei (bis zum Dezember 2021 Köhler & Klett, seit Januar 2022 Oexle Kopp Assenmacher Lück), die den Weinstädter Unternehmer in dem Rechtsstreit gegen den Landkreis Rems-Murr sowie gegen die Stadt Weinstadt vertritt, etwas sagen: Abgesehen von den dazu erforderlichen geeigneten Witterungsbedingungen sei die Corona-Pandemie eben auch an Marcel Köppels Unternehmen nicht spurlos vorbeigegangen, so Professor Wolfgang Klett.

Wie andere kleine, mittelständische Betriebe auch habe der Unternehmer Personalengpässe zu verzeichnen gehabt. Marcel Köppel nehme, soweit die betrieblichen Abläufe dies zulassen, die Sanierungsarbeiten auf dem belasteten Grundstück selbst vor.

Der Aushub muss untersucht werden

Die Sanierungsarbeiten, die das „Auskoffern“ – also Ausbaggern – der gesamten, in mehrere Abschnitte unterteilten Bodenfläche umfassen, werden von einem geologischen Büro begleitet. Das Büro prüft auch, ob der Aushub ausreichend tief angelegt ist, um die im Untergrund anzutreffenden Schadstoffe zu entfernen. Der Aushub werde jeweils daraufhin überprüft, ob er - sofern möglich - aufbereitet und wieder verfüllt werden kann oder aber zur anderweitigen Entsorgung wegzufahren ist, erläutert der Rechtsanwalt.

Ein solches Vorgehen bei der Bodensanierung brauche Zeit und ausreichend geeignetes Personal im Betrieb, der unterdessen fortgeführt werden müsse. Personal sei auch coronabedingt gegenwärtig nur schwer zu finden. Trotzdem seien die Arbeiten in der Werkstraße nach dieser corona- und witterungsbedingten Unterbrechung im Winterhalbjahr stetig vorangegangen. Nach wie vor sei es die Absicht seines Mandanten, die Sanierung so schnell wie möglich voranzubringen. „Die Sanierung wird durchgeführt“, betont Professor Wolfgang Klett.

Köppel wertet die neue Satzung als Angriff

Während sein Mandant die Differenzen mit dem Landratsamt im Zusammenhang mit der Sanierung im Einvernehmen bei Gericht überwunden habe, halte der Rechtsstreit um die Ablehnung seiner Recyclinganlage wegen der zwischenzeitlich von der Stadt Weinstadt erlassenen Veränderungssperreweiterhin an. Die Veränderungssperre ist mittlerweile abgelaufen.

Die 2020 vom Gemeinderat beschlossene Änderung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet Benedikt-Aucht-Wiesen befeuert den Konflikt: Dieser neue Bebauungsplan, der das Gebiet laut Stadt Weinstadt langfristig aufwerten und für neue Betriebe attraktiver machen soll, wird von dem Unternehmer Köppel als gezielter Angriff auf die Genehmigungsfähigkeit seiner Recyclinganlage verstanden.

Anwalt wirft Stadt Weinstadt „Verhinderungsplanung“ vor

Denn nach den geänderten Regeln wäre sein bereits 2018 eingereichter immissionsschutzrechtlicher Antrag für Errichtung und Betrieb der Recyclinganlage in einer Halle nicht mehr zulässig, während ihm die Baugenehmigung für eine Werkhalle mit Wohnung und Büroräumen hier in der Werkstraße laut der Kölner Anwaltskanzlei inzwischen von der Stadt Weinstadt erteilt wurde.

Abgesehen von dem Grundstück seines Mandanten sei nur noch ein weiteres, wesentlich kleineres Grundstück hinsichtlich der erstmaligen Errichtung von gewerblichen Betrieben in diesem Gewerbegebiet überhaupt von den Änderungen betroffen, so Rechtsanwalt Klett. Für ihn zeigt sich darin ein klares Indiz dafür, welches Motiv der Stadt Weinstadt tatsächlich hinter der Änderung des Bebauungsplans steckt.

Schwere Vorwürfe an die Stadt

Als eine „unzulässige Verhinderungsplanung“, die darauf angelegt sei, „Herrn Köppel das Leben besonders schwer zu machen“, bezeichnet er dieses Vorgehen. Schließlich habe die Stadt Weinstadt ursprünglich selbst auf dem Grundstück des Herrn Köppel ein mineralisches Recyclingunternehmen im Zuge der Sanierung des sogenannten „Birkel“-Geländes ansiedeln wollen.

Der Bebauungsplan Benedikt-Aucht-Wiesen sei keine unzulässige Verhinderungsplanung, widerspricht die Stadt Weinstadt den Vorwürfen in einer Stellungnahme. Das Plangebiet habe eine Größe von mehr als zwölf Hektar und betreffe damit bei weitem nicht nur das Grundstück der Firma Köppel, sondern insgesamt circa 30 gewerblich genutzte Grundstücke.

Stadt weist vorwürfe zurück

„Ziel des Bebauungsplans ist auch nicht die Verhinderung der gewerblichen Nutzung auf dem Grundstück der Firma Köppel“, so Carina Rother von der Pressestelle der Stadt. Der Stadt Weinstadt gehe es bei ihrer Planung um die Beseitigung der „aktuell bestehenden, erheblichen Missstände im gesamten Gewerbegebiet“, gerade wenn es um den Flächenverbrauch gehe.

Die Stadt hebt auch die auf den Klimaschutz ausgerichteten Neuerungen in dem Bebauungsplan hervor: so zum Beispiel verpflichtende vollflächige Dachbegrünung oder die Verpflichtung zur Anpflanzung von bestimmten Bäumen und Sträuchern im gesamten Plangebiet. Außerdem solle das attraktivere Gewerbegebiet zusätzliche Arbeitsplätze in Weinstadt schaffen.

Firma Köppel geht gegen neuen Bebauungsplan vor

Die Stadt Weinstadt geht davon aus, dass die von der Firma Köppel angestrebte Nutzung des Grundstücks für eine Bauschuttrecyclinganlage auch ohne den neuen Bebauungsplan für die Benedikt-Aucht-Wiesen unzulässig sei. Bereits der Vorgängerbebauungsplan aus dem Jahr 1986 habe diese Nutzung nicht zugelassen.

Marcel Köppels Anwälte sehen das aber anders: Könnte der bis 2020 zugrunde liegende Bebauungsplan für das Gewerbegebiet wieder Gültigkeit bekommen, wäre es nach Professor Wolfgang Kletts Einschätzung nicht ausgeschlossen, dass Marcel Köppel seine Betriebshalle mit Recyclinganlage nach abgeschlossener Sanierung des Grundstücks doch noch bauen dürfte. Um genau das zu erreichen und die Satzungsänderungen von 2020 aufzuheben, hat die Kanzlei inzwischen fristgerecht eine Normenkontrollklage eingereicht, mit der die neue Satzung der Stadt Weinstadt durch den dafür zuständigen Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg überprüft werden soll. Dieses Verfahren dauert noch an.