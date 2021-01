Eckhard Büschel und das Fitnesszelt vor seinem Studio bleiben ein heißes Gesprächsthema. Die einen finden: So ein Angebot geht gar nicht in Zeiten von Corona. Andere halten das Verbot, das die Stadt ausgesprochen hat, für Willkür. Auf einen grünen Zweig kommen beide Lager nicht. Der Weinstädter Ordnungsamtsleiter und der Studiobetreiber haben sich in einem langen Gespräch hingegen aufeinander zubewegt – oder etwa nicht?

Das Training kostet 15 Cent pro Minute

