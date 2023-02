Flüchtlinge in Weinstadt: Müssen bald die Hallen belegt werden?

Hallen, Container oder Mobilheime: In vielen Kommunen sorgt die Frage nach der Unterbringung von Flüchtlingen für jede Menge Diskussionsstoff. In Weinstadt dagegen sind die Wohnraum-Kapazitäten für Geflüchtete noch nicht ausgeschöpft. Noch müssen keine Hallen belegt werden, bestätigt Claudia Leihenseder, Pressesprecherin der Stadt Weinstadt. Aber: Wohnraum, der angemietet werden kann, werde weiterhin gebraucht.

Bürger stellen freien Wohnraum: „Die Bereitschaft ist erfreulich groß“

Die geflüchteten Menschen sind aktuell dezentral in Häusern und Wohnungen in allen Ortsteilen von Weinstadt untergebracht, so die Stadtverwaltung. Zusätzlich gibt es zwei weitere, größere Sammelunterkünfte: einmal im Heuweg in Großheppach und in der Strümpfelbacher Straße in Endersbach. „Auch bei steigenden Flüchtlingszahlen muss in Weinstadt in absehbarer Zeit voraussichtlich noch keine Halle zur Unterbringung von Flüchtlingen geöffnet werden“, sagt Claudia Leihenseder.

Zurzeit leben 329 Personen in Weinstadt, die aus der Ukraine geflüchtet sind. In der städtischen Anschlussunterbringung (AU) leben laut der Stadtverwaltung aktuell 255 Personen, in der vorläufigen Unterbringung des Landkreises (VU) leben an den Standorten Heuweg und Cabrio 150 Personen. „Aktuell steht noch ausreichend dezentraler Wohnraum zur Verfügung, der aktiviert werden kann“, sagt die Pressesprecherin.

Grund dafür sei die Bereitschaft der Weinstädter Bevölkerung, der Stadt freien Wohnraum zur Verfügung zu stellen. „Die Bereitschaft ist erfreulich groß.“ Zuständig für die Anmietung der Wohnfläche sei die Wohnungsverwaltung. Diese „mietet weiterhin Wohnungen und Häuser zur Unterbringung von Flüchtlingen an“, so die Pressesprecherin. Wie viele geflüchtete Menschen in den nächsten Monaten nach Weinstadt kommen, kann die Stadt nicht beantworten. Nicht alle Ukrainerinnen und Ukrainer bleiben auch in Weinstadt. Laut einer Statistik der Stadt sind seit Beginn des Ukraine-Kriegs 119 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit aus Weinstadt weggezogen, so Claudia Leihenseder.

Wie steht es um das Integrationsmanagement?

Doch allein Wohnraum genügt nicht. Erst im vergangenen September kritisierten die Oberbürgermeister aus Kreisstädten im Rems-Murr-Kreis, darunter auch Oberbürgermeister Michael Scharmann, die Flüchtlingspolitik es Landes. Die ukrainischen Flüchtlinge kommen in der Regel nach Weinstadt, ohne das mehrstufige Asyl-System durchlaufen zu haben. Das bedeutet, dass die Geflüchteten beispielsweise viel Hilfe auf den Ämtern brauchen - weil sie eben noch registriert werden müssen, Wohnraum suchen oder Sozialleistungen beantragen müssen.

Nach wie vor hat das Integrationsmanagement der Stadt alle Hände voll zu tun. Erst zum 1. März wird die Stellenaufstockung vollumfänglich umgesetzt, die der Gemeinderat bewilligte. „Hierdurch ist dann zunächst ausreichend Personal zur Bewältigung der aktuellen Zuwanderungszahlen vorhanden“, sagt Pressesprecherin Claudia Leihenseder.

Wie können sich Weinstädter engagieren?

Für Menschen, die sich engagieren möchten, gibt es mehrere Anlaufstellen, wie beispielsweise beim Integrationsverein Weinstadt. Außerdem veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Beutelsbach ein Begegnungscafé. Die Tafel Weinstadt bietet günstige Lebensmittel an, so die Stadt. Und eine weitere gute Nachricht: Der ehrenamtliche Dolmetscherdienst der Stadt Weinstadt ist personaltechnisch gut aufgestellt und kann alle aktuellen Anfragen bewältigen, sagt die Pressesprecherin. Der Dolmetscher-Dienst „nimmt aber gerne weitere Personen auf“.