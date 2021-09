„Abhaken!“, so lautet Sylvia Brüchners knappes Fazit für diesen Sommer. Ach, was heißt hier überhaupt „Sommer“? Die Betriebsleiterin der Weinstädter Bäder sagt: „Es gab zwei Wochen in diesem Sommer, in denen wirklich Sommer war.“ Ansonsten: viele Wolken, viel Regen, niedrige Temperaturen. Und dementsprechend: kaum Freibadgäste. Insbesondere die Kinder und Jugendlichen haben sich, wie schon im Corona-Jahr 2020, kaum blicken lassen. Am kommenden Sonntag endet so eine weitere denkwürdige Saison