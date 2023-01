Freie Bauplätze in Weinstadt: Wo es für 2023 noch Chancen für Anwärter gibt

Bauplätze für Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften, für die sich Interessierte bewerben können, gibt es in Weinstadt zwar – aber nicht besonders viele. Die einzige Chance bietet aktuell das geplante Neubaugebiet Furchgasse in Schnait.

Beim künftigen Wohngebiet wird es Bauplätze für insgesamt zwölf Doppelhaushälften und neun frei stehende Einfamilienhäuser geben. Die Kaufverträge für die Rückkäufer werden voraussichtlich bis Ende Januar 2023 beurkundet. Wenn die Alteigentümer von ihrem Rückkaufrecht Gebrauch gemacht haben, gehen laut Carina Rother von der Pressestelle der Stadt Weinstadt noch elf Doppelhaushälften und zwei frei stehende Häuser in den Verkauf. Die Bauplätze dafür werden online unter baupilot.com vermarktet.

Die Stadt Weinstadt geht dabei von einer Veröffentlichung der Ausschreibung im Frühjahr 2023 aus. Die Bedingungen werden laut Carina Rother mit der Ausschreibung veröffentlicht. „Es wird einige Wochen Zeit für die Bewerbung geben.“ Mit den Bauarbeiten für die Einzelhäuser und Doppelhaushälften auf den einzelnen Grundstücken könnten die neuen Eigentümer nach dem Kauf sofort starten – vorausgesetzt die Baugenehmigung liegt vor. In der Furchgasse stehen zudem noch zwei große Bauplätze für den Geschosswohnungsbau bereit.

Im Neubaugebiet Halde V in Endersbach, in dem Wohnraum für rund 500 Menschen entstehen soll, gibt es dagegen keine freien Bauplätze für Einfamilienhäuser oder Doppelhaushälften mehr. Im Baugebiet Halde V, betont Carina Rother von der Pressestelle, seien bei der Ausschreibung 2019 alle Grundstücke vergeben worden. „Es sind keine mehr übrig.“

Die Stadt Weinstadt gibt sich bei den Bauplätzen in der Brückenstraße bedeckt

An der Brückenstraße in Großheppach sollen an der Rems auch Bauplätze ausgewiesen werden. Hier gibt sich die Stadtverwaltung derzeit noch bedeckt. „Über das städtebauliche Konzept in der Brückenstraße wird nach der Teilnahme der Stadt an der Holzbauoffensive neu beraten. Daher kann keine Aussage über die Vermarktung getroffen werden“, betont Carina Rother. Die Pläne für den Wohnbau an der Brückenstraße gibt es schon einige Jahre. 2019 wurden im Technischen Ausschuss verschiedene Planungsvarianten vorgestellt, bei denen zwischen neun und zwölf Wohneinheiten vorgesehen waren. 2020 war dann von acht Einfamilienhäusern und einem Gebäude mit Geschosswohnungsbau die Rede. Bei dem Grundstück handelt es sich um das Gelände eines ehemaligen Spielplatzes. Als die Stadt diesen abbaute und 2019 auf dem benachbarten Mühlwiesen-Areal für die Remstal-Gartenschau den Remsstrand errichtete, war bereits vorgesehen, dass das frei werdende Spielplatz-Grundstück bebaut werden soll.

Wohngebiet „In den Hauern“ in Großheppach: Über die Vermarktung ist noch nicht entschieden

Weitere Bauplätze stehen laut Pressesprecherin Carina Rother aktuell in Weinstadt nicht zum Verkauf. „Über künftige Flächenentwicklungen wird der Gemeinderat beraten.“ Ebenfalls noch offen ist manches beim geplanten Großheppacher Wohngebiet „In den Hauern“, das bei vielen Anwohnern auf großen Widerstand gestoßen ist. Auf dem rund 1500 Quadratmeter großen Grundstück sollten eigentlich zwölf Wohneinheiten in dreigeschossiger Bauweise entstehen. Viele Anwohner wünschten sich hier statt der Häuser allerdings einen Generationenpark und hinterfragten den Bedarf. 2020 plante die Stadt letztlich noch mal um – nun sollen dort zwei Doppelhäuser mit je zwei Wohneinheiten entstehen. Über die Vermarktung der Bauplätze „In den Hauern“ wird laut Carina Rother nach Inkrafttreten des Bebauungsplans entschieden. „Möglicherweise werden die Grundstücke an einen Bauträger verkauft.“

Insgesamt kommt es nach Angaben der Stadt nicht oft vor, dass sich Grundstücksbesitzer bei der Verwaltung melden und ein Grundstück für Wohnbauzwecke anbieten. „Verkaufswillige Eigentümer von Bauplätzen bieten ihr Grundstück in der Regel nicht der Stadt an, sondern verkaufen es meistbietend auf dem Markt“, erläutert Carina Rother. Wer der Stadt ein Grundstück anbieten möchte, könne sich indes selbstverständlich an das Liegenschaftsamt wenden.