Wer sich noch vor Weihnachten seinen Impfschutz durch die „Booster“-Impfung auffrischen lassen möchte, hat in Weinstadt die Gelegenheit dazu. In der HNO-Praxis Weinstadt wurde in der vergangenen Woche so viel geimpft wie nie zuvor in der Pandemie – und in den kommenden Tagen sind noch etliche weitere Termine zu vergeben. Auch wer sich wie Fußball-Profi Josua Kimmich erst jetzt für eine Corona-Schutzimpfung entschieden hat, hat in der Arztpraxis in Endersbach die Möglichkeit