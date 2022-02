Von Äpfeln bis Birnen über die verschiedensten Kohlsorten bis hin zu Kartoffeln und Zwiebeln: Alles, was es im Hofladen der Familie Rebmann in Großheppach zu kaufen gibt, wächst auf den Äckern und Wiesen rund um Weinstadt. Seit 2014 ist der Rebmann’sche Hofladen in der Grunbacher Straße ansässig. Was zunächst als Winterquartier gedacht war, hat sich nun als beständiger Verkaufsstandort etabliert.

Früher hatte die Familie einen Stand zwischen Großheppach und Grunbach. Das hieß: „Waren