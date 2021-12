Zwei Gottesdienste mit Pfarrer Johannes Schleuning extra für Familien hat die evangelische Kirchengemeinde in Schnait am Nachmittag des 24. Dezembers gefeiert. Besonders stimmungsvoll wurde es jeweils im Anschluss an die Feier auf der Freitreppe vor der Wendelinskirche: Mit melodischer Unterstützung des Posaunenchors sangen die großen und kleinen Schnaiter Weihnachtslieder und stimmten sich auf den heiligen Abend ein.