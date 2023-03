Gammelfleisch: Restaurant-Betreiber aus Weinstadt zu Geldstrafe verurteilt

Eine Lebensmittelkontrolle in einem Restaurant in Weinstadt wird für die Betreiber ein teures Nachspiel haben: Auch wenn sie vor Gericht weiterhin jede Schuld von sich weisen, sieht Michael Kirbach, zuständiger Richter und Direktor des Amtsgerichts Waiblingen, den Vorwurf der Staatsanwaltschaft des vorsätzlichen Inverkehrbringens von leicht verderblichen Lebensmitteln als erwiesen.

Ehemaliger Koch wird als Zeuge geladen, erscheint aber nicht

Die Gerichtsverhandlung ging an diesem Freitag sogar schon in die zweite Runde: Die Verteidigung hatte beantragt, den ehemaligen Koch als Zeugen zu laden. Dieser war von den Betreibern als Hauptverantwortlicher für die vom Lebensmittelkontrolleur des Rems-Murr-Kreises zahlreichen gelisteten Verstöße wie allgemein mangelhafte Hygiene, Schimmel, vergammeltes und abgelaufenes Fleisch genannt worden. Der Koch erschien jedoch einfach nicht - er muss deswegen jetzt mit einem Ordnungsgeld rechnen.

Der Koch sei vor allem wegen eines bestimmten Tatbestands, nämlich eines mutmaßlich verschimmelten Behälters mit Ei-Panade, vorgeladen gewesen, so der Staatsanwalt. Da es sich dabei nicht um den Hauptvorwurf handle, könne das Verfahren zu diesem Punkt eingestellt und der Prozess trotzdem weitergeführt werden. Richter Michael Kirbach stimmte diesem Vorschlag zu. Die Verteidigung war zunächst nicht damit einverstanden, ihr ging es bei der Befragung des Kochs auch um die Vorwürfe zum vergammelten Fleisch und dem abgelaufenen Hähnchenfleisch. „Der Beweisantrag ist aus tatsächlichen Gründen bedeutungslos“, verwies Richter Kirbach dazu.

Bakterien auch im verkauften Essen

Anlass für die Kontrolle in der Weinstädter Gaststätte im Frühjahr 2022 war die Beschwerde eines Gastes gewesen: Dieser soll sich infolge des Restaurantbesuchs sechs Stunden lang übergeben haben. Im Zusammenhang mit den bei der Kontrolle festgestellten Mängeln in der Küche und den in einem Behälter aufgefundenen, laut Laborbefund in bedenklichem Ausmaß keimbelasteten marinierten Fleischstücken hat es dazu auch ein Gutachten gegeben: Dabei wurde auch eine Probe untersucht von dem Gericht, das der Betroffene im Restaurant erworben und mit nach Hause genommen hatte.

Dabei konnten zwar ebenfalls Bakterien festgestellt werden, die zu dem vergammelten Fleisch passen würden - ein direkter ursächlicher Zusammenhang zwischen den Funden in der Küche, der Lebensmittelprobe und der Erkrankung des Gastes konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Da hätten die Betreiber wirklich Glück gehabt, betont der Staatsanwalt erneut: Bei einer Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung sei nämlich ein ganz anderer Strafrahmen angesetzt als für den Verstoß gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, wie er nun in der Anklageschrift steht.

Staatsanwalt und Richter kaufen der Verteidigung Erklärung nicht ab

Dass dieser Tatvorwurf erfüllt ist, davon sind Richter und Staatsanwalt überzeugt. Es leuchtet ihnen nicht ein, dass der ehemalige Koch zweieinhalb Kilo privates, abgelaufenes Hähnchenfilet ungekennzeichnet in der Restaurantküche zwischen den übrigen, für die Gastronomie bestimmten Vorräten lagern sollte - selbst wenn er, wie es einer der Angeklagten darstellt, eben der Alleinverantwortliche für die Küche war.

Gegen die Angeklagten spricht für das Gericht auch die Schilderung des Lebensmittelkontrolleurs im ersten Teil der Verhandlung: Erst im späteren Verlauf der Kontrolle sei man dazu übergegangen, das Hähnchenfleisch und die verdorbenen Fleischreste als für den Privatverbrauch gedacht zu bezeichnen.

Betreiber sind verantwortlich, damit alles seine Richtigkeit hat

Dass die Betreiber laut Staatsanwalt die „massiv keimbelasteten“ Fleischstücke noch selbst essen wollten, wie sie es am ersten Verhandlungstag zu Protokoll gaben, kauft ihnen Richter Michael Kirbach erst recht nicht ab: schon wegen des vom Kontrolleur eindrücklich geschilderten üblen Geruches, der von dem Fleisch ausgegangen sein soll. In dieser Sache ist es auch nicht gerade hilfreich, dass die Verteidigerin zum Ende der Beweisaufnahme plötzlich in den Raum stellt, bei den gammeligen Fleischstücken habe es sich um Küchenabfall gehandelt, der gar nie dem Verzehr hätte zugeführt werden sollen.

Gelten lässt Richter Kirbach auch nicht die Argumente der Verteidiger, die beiden Angeklagten hätten die Verantwortung eben an den Berufskoch abgegeben und von den Verstößen gegen die Vorschriften ja gar nichts wissen können. Die Betreiber seien eben rechtlich verantwortlich für ihre Gaststätte und wenn sie dieser Verantwortung nicht gerecht würden, nähmen sie billigend in Kauf, dass Vorschriften nicht eingehalten werden. „Das Hähnchenfleisch war seit sechs Tagen drüber“, betont der Richter. „Offensichtlich hat überhaupt keine Kontrolle stattgefunden.“

Verhängte Strafe bewegt sich am untersten Rand

Die Verteidigung beantragt trotzdem einen Freispruch der beiden Betreiber. „Ich kann nur sagen, dass das alles nicht zutrifft“, ergreift einer der Angeklagten am Schluss noch das Wort. Das Amtsgericht Waiblingen verurteilt die beiden schließlich zu einer Geldstrafe von jeweils 4500 Euro und 4000 Euro, das entspricht einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen. Sie seien dafür verantwortlich, dass verkeimte Fleischabschnitte in den Verkehr gelangt seien, begründet Richter Michael Kirbach sein Urteil.

Die verhängte Geldstrafe sei noch am untersten Rand des Möglichen angesetzt: Das sei der Tatsache geschuldet, dass die beiden Angeklagten Ersttäter seien und sämtliche Mängel bei einer Nachkontrolle beseitigt gewesen waren. Auch die finanzielle Situation der Gastronomen sei beim Strafmaß berücksichtigt worden. Die Angeklagten haben nun eine Woche Zeit, um Rechtsmittel einzulegen. Geschieht dies nicht, wird das Urteil rechtskräftig.

Anmerkung der Redaktion: Bei der Berichterstattung über Fälle wie diesen findet jedes Mal ein Abwägen des öffentlichen Interesses auf der einen und der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen auf der anderen Seite statt. Weil es sich in diesem Fall um Ersttäter handelt und laut Gericht bei einer Nachkontrolle in der Gaststätte keine Missstände mehr festgestellt werden konnten, wird in diesem Text nicht preisgegeben, um welchen Betrieb es sich handelt.