Gartenhäuser auf Streuobstwiesen und Co.: Wie wird in Weinstadt kontrolliert?

Mit einem Schreiben der Obst- und Gartenbauvereine in Leutenbach, Nellmersbach und Weiler zum Stein an die Oberhäupter von Land, Kreis und Kommunen ist die Diskussion zum harten Vorgehen der Baurechtsbehörde in Winnenden gegen bestehende, nicht regelkonforme Bauten wie Schaukeln oder Hütten auf Streuobstwiesen und Co. wieder aufgekommen.

Zu viele Regeln können auch abträglich sein

Die Vereine haben sich zur „Interessengemeinschaft Gartengrundstücke im Raum Winnenden, Leutenbach und Schwaikheim“ (IG) zusammengeschlossen. Ihr Standpunkt: Die strengen Regeln stellen für die Kulturlandschaft genauso eine Gefahr dar wie demografischer Wandel, Flächenversiegelung und Klimawandel.

Jochen Bühler, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Beutelsbach, sieht das ganz ähnlich wie seine Kollegen aus dem Winnender Raum. „Wir sehen es im Prinzip so: Ein Pragmatismus ist nötig“, findet der Streuobst-Experte. Es gehe darum, das, was man eigentlich schützen will, nicht durch zu strikte Regeln sogar noch zu gefährden. Denn Bühler weiß selbst: Je weniger Veränderung an einem Garten- oder Wiesengrundstück erlaubt ist, desto schwieriger sei es heutzutage, jemanden zu finden, der es pflegt und erhält.

Wohin mit dem Werkzeug? Genormte Hütten wären ein Lösungsansatz

Wer eine Streuobstwiese bewirtschafte, brauche zum Beispiel einen geeigneten Mäher. Bei der heutigen beengten Wohnsituation, wo kaum mehr jemand bei sich zu Hause eine Scheune oder einen klassischen Geräteschuppen hat, wirft das direkt die Frage auf: Wo den Mäher unterbringen? Die für Streuobstwiesen zugelassenen Kästen zur Werkzeugunterbringung seien dafür auch nicht groß genug. Eine Lösung wäre es seiner Meinung nach, „dass man Hütten normiert und bewusst zulässt“.

Insgesamt findet Jochen Bühler es kritisch, bei Streuobstwiesen und Co. so genau hinzuschauen und, wie die Baurechtsbehörde Winnenden es 2021 begonnen hat, plötzlich alles Mögliche abreißen zu lassen: „Da hat man 20 Jahre lang Wildwuchs zugelassen, und jetzt kommen sie mit der großen Keule“, kritisiert Bühler.

Unrat ist unschön, aber Bewirtschaftung muss machbar bleiben

Ihm sei natürlich auch klar: Wenn es eine Anzeige gibt, müssen die Organe der Kommune aktiv werden. Und ja, auch ihn und die Naturschützer in Weinstadt störe es, wenn auf den Wiesen Spielgeräte aus Plastik rumstünden. Das Problem dabei sei eben, dass die Kinder der Familien irgendwann groß sind - die Trampoline, Schaukeln und Co. bleiben aber stehen, verrotten langsam, weiterer Unrat sammele sich oft auch noch dort an. Jochen Bühler betont aber auch: Wirkliche Problemzonen seien ihm in Weinstadt nicht bekannt.

Daher bringe es auch nichts, mit erhobenem Zeigefinger umherzugehen - oder gar schlafende Hunde zu wecken. Die Bewirtschaftung der Grundstücke müsse machbar bleiben: „Es muss Möglichkeiten geben, sonst regeln wir uns zu Tode.“ Gemeinsam mit dem OGV Beutelsbach und der Streuobstwerkstatt setzt er deshalb auf Kooperationen mit der Stadt und Informationsveranstaltungen für Bürger statt hartes Durchgreifen. „Wir müssen die Leute mitnehmen“, betont der OGV-Vorsitzende. Es gehe um einen „Vorbildcharakter“.

Was ist in welchen Gebieten überhaupt gestattet?

Auch die Stadt Weinstadt betrachtet das Thema durchaus differenziert: Bei der Frage der „illegalen Freizeitbauten außerhalb der Ortschaften“ seien in der Hauptsache drei baurechtlich unterschiedlich zu behandelnde Gebietskategorien zu betrachten: zum einen der „Außenbereich“ (Paragraf 35 Baugesetzbuch (BauGB)) ohne weitere rechtliche Einschränkungen. „Hier sind zum Beispiel Geschirrhütten bis maximal 20 Kubikmeter umbauten Raumes verfahrensfrei möglich, sofern sie sich in die Landschaft einfügen“, so die Stadt.

Das entspräche zum Beispiel einer Hütte mit fünf Metern Länge, zwei Metern Breite und einer Dachhöhe von maximal zwei Metern. „Es sollte aber stets abgeklärt werden, ob nicht doch weitere gesetzliche Einschränkungen im fraglichen Gebiet vorliegen“, merkt die Stadt an. Hierzu erteile das Baurechtsamt gerne Auskünfte. Das gelte auch für das Pflanzen von „nicht standortgerechten“ Sträuchern oder Hecken, zum Beispiel Thuja oder Kirschlorbeer.

Ausnahmen können beim Landratsamt beantragt werden, Chancen stehen aber nicht gut

„Aber auch die Anlage von Freizeitgrundstücken mit den oft dazugehörenden Begleitumständen wie Sichtschutz, Terrassen oder Spielgeräten ist nicht zulässig.“ Große Gebiete der Gemarkung Weinstadts lägen außerdem im Landschaftsschutzgebiet. „Für bauliche Anlagen und andere Vorhaben, die beispielsweise die Bepflanzung betreffen, gibt es viele Einschränkungen.“

Für Derartiges sei eine Ausnahme von der Landschaftsschutzgebietsverordnung direkt beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis zu beantragen. „In der Regel wird dies allerdings eher restriktiv gehandhabt. In manchen Fällen sind kleine Geschirrhütten, häufiger eher Geschirrkisten, möglich. Entscheidend sind hierbei die Umstände des Einzelfalls.“

Stadt weiß von unerlaubten Heckenanlagen, abgestellten Wohn- oder Bauwagen

Eine weitere Kategorie sind laut der Stadt Weinstadt die Gartenhausgebiete. Diese liegen demnach planungsrechtlich nicht im Außenbereich, sondern bilden einen Innenbereich. „Die Bebauungspläne hierfür lassen oft nur kleine Gartenhäuser oder Wochenendhäuser zu, die nicht zum längeren Aufenthalt gedacht sind“, so die Auskunft zu den geltenden Regeln in diesen Gebieten. Auch hier biete das Baurechtsamt zu den bestehenden Möglichkeiten in den jeweiligen Gartenhausgebieten eine Beratung an.

Die häufigsten Fälle illegaler Bebauung kommen laut Einschätzung der Stadt in den Landschaftsschutzgebieten und den Gartenhausgebieten vor. „In den Landschaftsschutzgebieten kommen immer wieder Zaun- oder Heckenanlagen vor, es werden ungefragt Gerätehütten oder sogar Gartenhäuser mit (überdachter) Terrasse gebaut, Wohn- oder Bauwagen aufgestellt.“ Auch Parkplätze oder „umfangreiche Geländeterrassierungen“ seien schon vorgefunden worden.

„In Gartenhausgebieten kommt es immer wieder zu nicht genehmigten Um-, An- oder Neubauten, die das zulässige Maß überschreiten. Terrassen werden zu groß erstellt, Stützmauern zu hoch gebaut oder es wird von Bepflanzungsvorschriften abgewichen.“ Auch gebe es Fälle von nicht genehmigten Wohnnutzungen, in Gebieten, die mit Wasser und Strom erschlossen sind. „Oft entstehen dadurch auch Probleme mit der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung“, berichtet die Stadt.

Baurechtsamt reagiert auf Anzeigen, führt aber auch Kontrollen durch

Doch wie geht die Stadt bei solchen Verstößen vor - und wie engmaschig wird überhaupt kontrolliert? „Das Baurechtsamt wird zum einen aufgrund von Anzeigen Dritter tätig, zum anderen gibt es aber auch regelmäßige Kontrollgänge“, informiert die Stadt.

Die Verfahren bei entdeckten Verstößen seien oft langwierig, insbesondere wenn die Betroffenen die Rechtswege voll ausschöpfen: „Weshalb es nach einer Anzeige nicht selten Monate oder Jahre braucht, bis es zu Änderungen des Zustands kommt.“ Dabei agiere das Baurechtsamt mit Augenmaß, was die Schwere von Verstößen angehe, oder auch die Situation der Betroffenen. Häufig fänden sich Lösungen, die auch den Interessen der „Stücklesbesitzer“ entgegenkämen – soweit rechtlich vertretbar.