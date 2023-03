Gemeinsam essen in Weinstadt: Neues Angebot für Senioren startet diese Woche

Gerade ältere Weinstädter aus ihren Wohnungen herauszulocken, ihnen die Möglichkeit zu geben, gemeinsam mit anderen zu Mittag zu essen, statt wie so oft alleine - mit dem diese Woche startenden Projekt „Im Quartier gemeinsam zu Tisch“ wollen Stadtverwaltung und Stiftung Großheppacher Schwesternschaft genau das erreichen. Damit sich das gemeinsame Mittagessen nach Möglichkeit auch jeder leisten kann, gibt es außerdem eine Förderung vom Land.

Zehn Termine von März bis Mai

Das besondere Angebot mit einem gemeinsamen Mittagstisch kann laut der Mitteilung der Großheppacher Schwesternschaft aufgrund einer gemeinsamen Initiative der Stadt Weinstadt und der Stiftung an insgesamt zehn Terminen verwirklicht werden: Vom 9. März bis zum 11. Mai 2023 jeweils donnerstags von 12 Uhr bis 13 Uhr, lädt die Stiftung Großheppacher Schwesternschaft in Beutelsbach Weinstädter Bürgerinnen und Bürger in ihre Mensa im Bildungs- und Begegnungszentrum am Mutterhaus, Oberlinstraße 4, zum Mittagessen ein.

Das Land Baden-Württemberg fördert diese Initiative demnach in seinem Projekt „Angebote zur Sicherung von sozialer Teilhabe und gesellschaftlichem Zusammenhalt im Quartier“. Eingeladen sind alle, die nicht allein, sondern in Gemeinschaft essen möchten. Durch diese Förderung sei es der Stiftung möglich, im Projektzeitraum das Mittagessen für Gäste zu einem Preis von nur vier Euro anzubieten. Die Gäste können zwischen einem Hauptgericht mit Salat und Nachtisch und einer vegetarischen Variante wählen.

Wer mitessen möchte, muss sich vorher anmelden

Voraussetzung für eine Teilnahme am Mittagstisch ist laut der Mitteilung die Anmeldung bis spätestens am vorangehenden Mittwoch, entweder telefonisch bei der Stiftung Großheppacher Schwesternschaft unter der Nummer 07151/9934 0 oder per E-Mail an info@grossheppacher-schwesternschaft.de. Interessierte können sich auch gerne vormittags persönlich am Empfang im Mutterhaus anmelden. Die Zahl der Gäste ist auf 20 Personen pro Mittagessen begrenzt.

Was an den Donnerstagen auf dem Speiseplan steht, wird im gelben Blättle in der Rubrik der Stiftung Großheppacher Schwesternschaft angekündigt. „Wir sehen das Projekt ‚Im Quartier gemeinsam zu Tisch’ als eine neue Plattform, den Menschen eine gemeinschaftliche Erfahrung zu ermöglichen“, so die Pressesprecherin der Stiftung, Sibylle Kessel: „Gerade ältere Menschen nehmen ihr Mittagessen oft allein in ihren vier Wänden ein, doch keiner kann bestreiten, dass das Essen in netter Gesellschaft einfach besser schmeckt.“

Die Schwesternschaft hofft, dass sich aus den Gesprächen am Tisch vielleicht auch neue Kontakte und Anregungen ergeben. Man wolle damit kein Konkurrenzangebot für örtliche Metzgereien oder Gaststätten starten, betont die Mitteilung, sondern an diesen zehn Terminen im März, April und Mai einen besonderen Treffpunkt für Menschen im Quartier anbieten, so Sibylle Kessel.