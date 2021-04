Der Fall eines 18-jährigen Weinstädters, der mehrfach als grundlos aggressiv aufgefallen ist - am Bahnhof in Endersbach schlug er einem 20-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht - ist am vergangenen Freitag vor dem Amtsgericht Waiblingen verhandelt worden. Dem jungen Mann und einem 21 Jahre alten Kumpel aus Fellbach wurden Körperverletzung und weitere Delikte vorgeworfen. Am Ende sprach Richter Martin Luippold ein mildes Urteil - in Arrest muss der Schläger aber