Glasfaser für Schnait und Strümpfelbach: Stadtwerke Weinstadt haben Bau begonnen

Die Stadtwerke Weinstadt haben jüngst mit dem Ausbau der Glasfaserversorgung für die Stadtteile Schnait und Strümpfelbach begonnen. Seit Mitte Februar arbeiten laut Mitteilung der Stadt zwei Firmen - die Hermann Fuchs Bauunternehmungen GmbH für Strümpfelbach und die Furkan Bau GmbH & Aytac Bau GmbH für Schnait - daran, die beiden Stadtteile an das bereits bestehende vorgelagerte Netz der Telekom in Beutelsbach anzuschließen.

So gehen die Stadtwerke Weinstadt vor

Zunächst werde nun von der Betriebsstelle in der Schumannstraße zum einen in Richtung Strümpfelbach über das Käppele sowie nach Schnait durch Beutelsbach gebaut. Sobald die beiden Stadtteile erreicht sind, fängt in Strümpfelbach von Nord nach Süd und in Schnait von West nach Ost der Ausbau der einzelnen Straßenzüge an.

Bauende in Strümpfelbach ist voraussichtlich Ende September 2023, in Schnait voraussichtlich Ende Dezember 2023. Um mit dem Ausbau schnell und effizient voranzukommen, nutzen die Stadtwerke laut der Mitteilung darüber hinaus jede sich bietende Tiefbaumaßnahme im Stadtgebiet, um in der Synergie bereits einzelne Netzabschnitte oder auch nur Hausanschlüsse für den zukünftigen Glasfaseranschluss herzustellen.

Die Stadtwerke Weinstadt und die Telekom Deutschland GmbH kooperieren seit September 2021 beim Glasfaserausbau in Weinstadt. Die Stadtwerke bauen das Glasfasernetz aus und bleiben im Eigentum. Das neue Glasfasernetz endet in Mehrfamilienhäusern in der jeweiligen Wohnung. Die Deutsche Telekom wird das neue Netz aktiv mit ihrer eigenen Technik betreiben und vermarkten.

Nicht nur Telekomkunden profitieren

Auch alle anderen Kommunikationsanbieter können ihre Produkte über das von der Deutschen Telekom betriebene Netz vermarkten. Ziel in Weinstadt ist, bis 2030 insgesamt 90 Prozent der Haushalte mit Glasfaser versorgen zu können.

In den Ausbaugebieten können Glasfasertarife bei der Deutschen Telekom und weiteren Diensteanbietern gebucht werden. Weitere Informationen gib es auf der Website der Stadtwerke unter dem Stichwort „Glasfaser“ oder unter „Aktuelle Projekte“ auf der Website der Stadt Weinstadt.