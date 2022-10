Grüne Mitte Weinstadt: Jugendliche und OB pflanzen sieben Bäume

Wer am Montag im Bürgerpark Grüne Mitte unterwegs war, konnte vielleicht den Oberbürgermeister und Weinstädter Jugendliche beim fleißigen Buddeln beobachten: Der Jugendgemeinderat der Stadt Weinstadt nahm nämlich wiederholt am jährlichen Einheitsbuddeln teil, welches jedes Jahr am Tag der Deutschen Einheit stattfindet.

Weitere Bäume sollen im Lauf der Woche gepflanzt werden

Durch das Pflanzen der Bäume setze der Jugendgemeinderat ein Zeichen für den Natur- und Klimaschutz, außerdem sollen die Bäume dazu dienen, den Bürgerpark Weinstadt ein wenig schöner zu gestalten.

Zum „Buddeln“ erschienen demnach mehrere Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte, Oberbürgermeister Michael Scharmann sowie ein Mitarbeiter zur Unterstützung aus der Stadtgärtnerei Weinstadt. Die Pflanzaktion ist noch nicht beendet: Symbolisch wurde am Tag der Deutschen Einheit ein Feldahorn im Bürgerpark Weinstadt gepflanzt. In der kommenden Woche werden noch weitere sechs Bäume gepflanzt.

"Einheitsbuddeln" findet jedes Jahr statt

Bereits letztes Jahr nahm der Jugendgemeinderat am Einheitsbuddeln teil, wodurch 18 Bäume gegenüber der Parkouranlage im Bürgerpark gepflanzt wurden sowie die Jugendeiche bei der Lutherlinde.

„Der Jugendgemeinderat hat sich sehr gefreut, an der Aktion teilgenommen zu haben, und freut sich bereits auf die Teilnahme im nächsten Jahr“, so Jugendgemeinderat-Pressesprecher Ali Saleh.