Grüne Mitte Weinstadt: Neuer Anlauf bei Renaturierung des Schweizerbachs

Der Schweizerbach soll auf Höhe der Bürgerparks Grüne Mitte „naturnah“ umgestaltet werden - dieses Projekt hat der Gemeinderat Weinstadt bereits Anfang 2020 beschlossen. Da die notwendige wasserrechtliche Genehmigung für die Umgestaltung vom Landratsamt Rems-Murr erst seit vergangenem Februar vorliegt, konnten die Arbeiten für den Wasserbau und Landschaftsbau sowie die Arbeiten zur Instandsetzung und Sanierung des Entlüftungsschachtes der Landeswasserversorgung erst diesen Juni ausgeschrieben werden. Die Ausschreibung hat nicht das erhoffte Ergebnis gebracht.

Nur eine Abgabe: Und die ist überteuert

„Wie Sie wissen, haben wir aus der Ausschreibung ein ziemlich kompliziertes Projekt gemacht“, so Hans-Peter Sieg vom Tiefbauamt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Wahrscheinlich deshalb habe kein Landschaftsbauer ein Angebot abgegeben. Tatsächlich hat nur eine einzige Firma überhaupt ein Angebot abgegeben. Und dieses findet die Stadtverwaltung grenzenlos überteuert.

Von einem gemieteten Dixi-Klo, das in der Aufstellung für 3000 Euro gelistet ist, berichtet das Tiefbauamt. „Wir wollen das Ding nicht kaufen“, wundert sich Hans-Peter Sieg. Vor allem bei den Kanalisationsarbeiten übersteige das eingereichte Angebot die Kosten des bepreisten Leistungsverzeichnisses fast um das Dreifache.

Weinstadt steht unter Zeitdruck

Gleichzeitig steht Weinstadt unter enormem Zeitdruck: Für die Umgestaltung möchte die Stadt auf Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus“ zurückgreifen.

Dieser Förderzeitraum war eigentlich bis zum 31. Dezember 2021 begrenzt und konnte nur durch einen Antrag des Stadtplanungsamtes bis Ende 2022 verlängert werden. Die Bauarbeiten müssen also zwingend dieses Jahr noch beginnen.

Landschaftsbauer soll noch dieses Jahr loslegen

Deswegen wird die Stadtverwaltung nun mit der Zustimmung des Gremiums die Ausschreibung aufheben und den Auftrag für die Grabungen zunächst gesondert und in einem freihändigen Verfahren ohne Ausschreibung verhandeln. Dafür steht der Verwaltung eine Auftragssumme in Höhe von maximal brutto 870.000 Euro zur Verfügung: Diese Summe beinhaltet die ursprünglich angesetzten 750.000 Euro plus die inzwischen erfolgten Preissteigerungen und etwas zusätzlichen Spielraum.

Die Stadt hat bereits ein Landschaftsarchitektenbüro im Blick, das signalisiert hat, die landschaftsbaulichen Arbeiten am Schweizerbach zu diesen Konditionen zu übernehmen und noch dieses Jahr zu starten. Außerdem sollen parallel die Arbeiten der Landeswasserversorgung in dem Gebiet passieren und die Stadt hofft, dass auch die Netze-BW gleich ihre entlang des Bachs verlaufende Leitung verlegen wird.

Die Wegebauarbeiten und die Ausstattung sollen dann im Laufe des kommenden Jahres in Angriff genommen werden und separat ausgeschrieben werden.