Große Sause: Remstal-Markt Mack Weinstadt feiert "Supermarkt des Jahres 2022"

„Erfolg ist die beste Motivation“, sagt Rocco Capurso. Vor zwei Monaten ist der Remstal-Markt Mack in Endersbach als „Supermarkt des Jahres 2022“ ausgezeichnet worden. Doch mit dem Sieg will der Supermarkt-Chef nicht die Hände in den Schoß legen. Und Capurso wäre nicht Capurso, wenn er nicht schon die nächsten Ziele vor Augen hätte. „Unser zweiter Standort in Schorndorf wird renoviert“, sagt der 47-Jährige. Bislang fehlen noch die Zusagen der Handwerker, dann gehe es los. Und bald solle es neben den Märkten in Endersbach und Schorndorf einen dritten, weiteren Standort geben. Wo – das will Rocco Capurso noch nicht verraten. Nur so viel: „Wahrscheinlich im Rems-Murr-Kreis“, sagt er.

Der Remstal-Markt steht für „Frische, Mitarbeiter und Sortiment“

Rund 300 Mitarbeiter sind in den beiden Supermärkten beschäftigt, die wesentlich zum Erfolg des Marktes beitragen. „Ohne Mitarbeiter keine Ware und ohne Ware auch kein Umsatz“, sagt der 47-Jährige. Bald bekommt der Supermarkt-Chef weitere Unterstützung aus der Familie. Sohn Luca Capurso (20) steigt ab Herbst in das Unternehmen ein. „Er wird sich um vertriebliche Dinge kümmern.“

Mit geballter Vater-Sohn-Power soll der Remstal-Markt Mack auch in Zukunft vorangebracht werden. Immer „am Puls der Zeit sein“, so lautet das Motto des Markt-Chefs. Zwar sei der Platz im Endersbacher Supermarkt mit seinen rund 45 000 Artikeln begrenzt, doch man wolle die Trends auffangen „und den Kunden eine Auswahl bieten“, sagt Rocco Capurso. Gerade Milchersatzprodukte seien im Moment sehr gefragt. Ob vegan, nachhaltig oder Feinkostliebhaber – für jeden Geschmack sei etwas dabei.

Der Marktchef legt dabei größten Wert auf Produkte aus lokaler und regionaler Erzeugung, quasi das, was vor der eigenen Haustür wächst und gedeiht. „Wir bieten aber auch Produkte aus dem Ausland an, wie Oliven oder italienische Salami“, so Rocco Capurso. Schließlich wolle man den Kunden eine große Auswahl bieten.

Nachhaltigkeit, Frische und Regionalität

Inspirationen für die Gestaltung des Supermarkts holt sich der 47-Jährige aus anderen Märkten, von Tagungen und aus Fachzeitschriften. Bei manchen Projekten benötigt es dann schon mal einen langen Atem. „Wir haben sieben Monate gebraucht, um die Obst- und Gemüseabteilung plastikfrei zu bekommen“, sagt er.

Seit Anfang des Jahres gibt es bei Mack auch eine „Food Managerin“, die sich um das Thema Nachhaltigkeit kümmert. Wegwerfen gebe es bei ihm nicht. Die Ware werde dann anderweitig verarbeitet, beispielsweise in der selbst gemachten Marmelade oder in Smoothies, die es im Remstal-Markt Mack gibt. Am Freitag, 22. Juli, will Rocco Capurso die Auszeichnung mit allen Kunden feiern. Von 18 bis 23 Uhr wird es eine „große Sause vor dem Haus“, also vor dem Supermarkt in Endersbach, geben. Highlights werden ein „Ochs am Spieß“, eine Liveband und weitere Attraktionen sein. Rocco Capurso sagt: „Wir wollen gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden feiern.“