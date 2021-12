Erneut bringen die Freien Wähler einen Grundschulneubau bei der Beutelsbacher Halle anstelle des geplanten Neubaus am aktuellen Standort in der Ortsmitte ins Spiel. Über einen entsprechenden Antrag wird bei den Haushaltsberatungen am kommenden Donnerstag (16.12.) entschieden. Klar ist schon heute: Die Stadtverwaltung lehnt den Vorschlag mit Verweis auf die Beschlüsse des Gemeinderats und die fortgeschrittene Planung für das Millionenprojekt ab.

Erster Bürgermeister Thomas Deißler