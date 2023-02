Grundschulempfehlung: Christine Dalferth gibt Eltern Tipps zur Schulwahl

Für Eltern von Viertklässlern steht in diesen Tagen die Wahl der weiterführenden Schule an. Ein Anhaltspunkt dafür ist die Grundschulempfehlung - bindend ist sie jedoch nicht. Christine Dalferth, geschäftsführende Schulleiterin der Schulen in Weinstadt, rät Eltern, die Entscheidung nicht zu früh zu treffen und offen für Alternativen zu bleiben.

Die Wahl der weiterführenden Schule sorgt in manchen Familien für Bauchgrimmen. Was bedeutet es für die Zukunft des Kindes, wenn das Gymnasium nicht geeignet ist? Wo gehen die Freunde hin? Ist die Schule gut genug erreichbar? "Wir haben die Formulare zur Anmeldung für die weiterführenden Schulen bekommen, aber ich weiß immer noch nicht, auf welcher Schule wir meinen Sohn anmelden sollen", sagte eine Mutter aus Weinstadt am 9. Februar. In ihrem Fall sei auch die Lehrerin etwas unsicher gewesen, wobei sie und die Mutter den Jungen in etwa gleich eingeschätzt hätten. Sie habe sich daher für ein weiteres Beratungsgespräch angemeldet.

Schulwahl: Niemand wird alleine gelassen

Es werde niemand mit der Wahl alleine gelassen, beruhigt Christine Dalferth, geschäftsführende Schulleiterin der Schulen in Weinstadt und Rektorin der Vollmar-Schule. Die Beratung und die Kommunikation zwischen Grund- und weiterführenden Schulen seien sehr gut, zudem sei keine Entscheidung in Stein gemeißelt. "Das baden-württembergische Schulsystem ist wirklich sehr durchlässig", sagt sie.

Ihrer persönlichen Überzeugung nach sollte die Entscheidung "weiterhin bei den Eltern bleiben, denn sie kennen ihr Kind am besten und tragen auch in erster Linie die Verantwortung". Sie hält nichts davon, einem Kind - abgesehen von einem gewissen Mitspracherecht - die Entscheidung der Schulwahl selbst zu überlassen. Dalferth: "Ein Kind kann die Tragweite noch nicht überblicken. Das wäre eine Überforderung."

Eine Verpflichtung für Erziehungsberechtigte, Beratungsangebote zur Schulwahl wahrzunehmen, hält Dalferth hingegen durchaus für sinnvoll. "Die meisten Eltern sind sehr offen und gehen sorgfältig mit dem Thema um", sagt sie. Aber einige seien eben doch durch ihre eigene Bildungsbiografie voreingenommen oder nicht richtig informiert, was und wie die einzelnen Schulformen beispielsweise Lerninhalte vermittelten. "Bei der Schulwahl geht es um die beste Schule für das Kind, das haben die Lehrer im Blick und sie schauen sich die Kinder sehr genau an. Da wünscht man sich eine gute Erziehungspartnerschaft und gegenseitiges Vertrauen."

Grundschulempfehlung: Der Ablauf

Zunächst gebe es in der vierten Grundschulklasse Ende Januar ein ganzheitliches Beratungsgespräch mit der Klassenlehrerin. Anschließend werde in der Klassenkonferenz von allen Lehrern gemeinsam für jedes Kind über eine Grundschulempfehlung entschieden und diese mit der Halbjahresinformation ausgehändigt. Diese richtet sich nach Leitlinien des Kultusministeriums, wonach in der Halbjahresinformation der Klasse 4 in den Fächern Deutsch und Mathematik im Durchschnitt mindestens "Gut bis Befriedigend" (2,5) erreicht wurde; den Anforderungen der Realschule bei einem Durchschnitt in diesen Fächern von mindestens "Befriedigend" (3,0).



"Wichtig dabei ist, noch mal zu betonen, dass die Grundschulempfehlung wirklich sehr sorgfältig stattfindet und von der Klassenkonferenz und nicht vom aktuellen Klassenlehrer getroffen wird. Es werden auch Lehrer anderer Fächer oder aus den ersten beiden Schuljahren mit einbezogen. Zudem wird die Entwicklung des Kindes berücksichtigt und auch Kompetenzen wie Lernverhalten, Selbstorganisation und emotionale Kompetenzen", sagt Dalferth. Anschließend sollten sich Eltern bei den infrage kommenden Schulen informieren, die jedes Jahr Informationsveranstaltungen anbieten.

Entscheidung nicht zu früh treffen

"Manche Eltern haben unbegründet die Sorge, dass ihrem Kind nicht alle Wege offenstehen, wenn es nicht auf ein Gymnasium geht", berichtet sie. Es gebe Familien, da sei der Druck ungesund hoch. Sie erzählt von Nachhilfestunden im Grundschulalter, abgesagten Freizeitaktivitäten und Wochenenden, die mit Lernen verbracht würden. "Wenn in einer Familie das Thema Schule einen so überdimensionalen Stellenwert einnimmt, dass zum Beispiel der Sport auf der Strecke bleibt und man als Lehrer mitbekommt, dass ein Kind vielleicht sogar psychosomatische Symptome entwickelt, dann nimmt einen das schon sehr mit", sagt Dalferth. Im Zweifel sei es meistens besser, die "niedrigere" Schulform zu wählen, um später "aufzusteigen".

Kinder, die in der fünften und sechsten Klasse beispielsweise im Gymnasium nicht mithalten könnten und dann zur Realschule wechseln müssten, erlebten das häufig als Scheitern. Eine Erfahrung, die man seinem Kind womöglich ersparen möchte. "Auf jeden Fall macht so ein Wechsel etwas mit dem Kind und das sollten Eltern berücksichtigen", sagt Dalferth. Gleichzeitig gebe es aber auch keine pauschalen, für alle Kinder passenden Ratschläge. Außer vielleicht: "Man sollte die Entscheidung über eine Schulform nicht zu früh treffen. Kinder entwickeln sich. Das ist gut so und dafür sollte man immer offenbleiben. Niemand kann vorhersagen, wo ein Kind in ein oder zwei Jahren steht."

Mutter: Im Gymnasium sind Eltern gefordert

Eine vierfache Mutter aus Weinstadt hat das Prozedere um die Wahl der weiterführenden Schule bereits mit ihrem älteren Sohn erlebt und steht nun erneut vor einer Entscheidung. Sie sagt: "Ich war beide Male wirklich beeindruckt und auch überrascht, wie gut die Lehrerinnen meine Söhne eingeschätzt haben. Besonders bei meinem jüngeren Sohn hätte ich das in diesem Ausmaß nicht erwartet."

Bei ihrem Großen sei die Schulwahl sehr eindeutig und vergleichsweise leicht gewesen. Er hatte eine eindeutige Gymnasialempfehlung, die Klassenlehrerin empfahl sogar ein Hochbegabten-Gymnasium. "Er geht nun aufs Gymnasium. Wir wollten eine ganz normale Schule am Ort, in die auch seine Freunde gehen", sagt die Mutter. Der Junge sei nach wie vor ein Einser-Schüler. Dennoch übt die Mutter auch Kritik: "Ich finde es beim Thema Bildungsgerechtigkeit fragwürdig, wie sehr Eltern von Gymnasiasten ihr Kind in der Schule unterstützen müssen. Da wird unglaublich viel verlangt, was Kinder in der Unterstufe eigentlich noch gar nicht allein leisten können." Sie berichtet von seitenlangen Referaten, Bücherlisten und Aufgaben, wie ein Buch zu verfassen, und nahezu wissenschaftlichen Beobachtungen über Monate hinweg. Ohne Engagement der Eltern wären Kinder im Gymnasium unabhängig von ihrer Begabung aus ihrer Sicht ganz klar benachteiligt.

Bei ihrem jüngeren Sohn kam dieses Thema auch im Beratungsgespräch zur Sprache. Bei ihm sei die Entscheidung nicht ganz so leicht gefallen - obwohl er letztlich ebenfalls eine Gymnasialempfehlung erhalten habe. "Die Lehrerin hat angemerkt, dass er vermutlich mehr Unterstützung brauchen wird und wir uns bei der Schulwahl auch überlegen sollten, ob wir das als Familie leisten können." Die Mutter berichtet, sie sei mehrfach auf den Infoveranstaltungen der Realschule und des Gymnasiums gewesen und hätte sich letztlich dennoch für das Gymnasium entschieden. "In diesem Fall finden wir die Schule einfach besser."

Gymnasium - wegen des Freundeskreises

Eine weitere Mutter sagt: "Mein großer Sohn geht aufs Gymnasium und erledigt seine Aufgaben total selbstständig. Da erfahre ich so gut wie nichts von der Schule." Das bedeute aber auch, dass sie sich weitgehend aus der Schule heraushält, wenn die Noten mal nicht ganz so gut sind. Beim mittleren Sohn, der jetzt in die vierte Klasse gehe, sei die Entscheidung schwieriger. Sie tendiere trotzdem zum Gymnasium. Auch wegen des sozialen Umfeldes des Kindes.

"Wir sind unkompliziert und haben Vertrauen"

Eine Mutter, deren Sohn die sechste Klasse einer Realschule besucht, ärgert sich über Eltern, die sich über Grundschulempfehlungen hinwegsetzen, und plädiert, sie verpflichtend wieder einzuführen. Als Erzieherin erlebe sie es häufig, dass Eltern ihre eigenen Erwartungen auf das Kind übertragen und damit einer gesunden Entwicklung im Wege stehen. Das könne sie nicht verstehen. Sie sagt: "Wir sind unkompliziert und haben Vertrauen. Mein Sohn geht auf die Realschule am Ort, weil er eine entsprechende Empfehlung hatte und wir ihn als Eltern genauso einschätzen. Da machen wir nicht lange rum. Das passt alles und ist gut so."

"Die jetzigen Viertklässler sind die Corona-Jahrgänge"

Eine weitere Mutter einer zehnjährigen Tochter findet, die Grundschulempfehlung sollte ihrer Meinung nach von Eltern, die eher befangen seien, als objektive Hilfestellung angesehen werden. Das Beratungsgespräch Ende Januar fand sie "toll": "Es ging da bei weitem nicht nur um die Noten, sondern auch um den Blick auf die Selbstsicherheit des Kindes und die sozialen Kompetenzen." Sie seien der Empfehlung gefolgt, hätten das Kind aber letztlich frei seine Schule wählen lassen. Die Mutter erzählt aber auch vom Stress im letzten Grundschuljahr. "Insgesamt sorgte das Thema auch bei den Kindern für große Unruhe." Der Druck sei zudem noch erhöht, weil besonders viele Klassenarbeiten geschrieben würden, um eine Bewertungsgrundlage zu schaffen. Und sie schreibt: "Bei den jetzigen Viertklässlern handelt es sich um Corona-Jahrgänge. Die Frage ist: Welche Rolle spielt das? Was kommt da bei den weiterführenden Schulen an?"