Friedrich Dippon ist Zimmermeister, seine Firma „Dippon Holzbau“ ist in Beutelsbach ansässig. Bekannt ist der Zimmermeister vielen vielleicht durch die Remtal-Gartenschau: Er steuerte unter anderem ein Tiny House für die Ausstellung in Endersbach bei. Jetzt ist er mit einem ganz anderen Projekt ins Fernsehen gekommen: einem Luxus-Hühnerhaus. Die rund dreiviertelstündige Dokumentation über den Bau des besonderen Häuschens wird am Freitag, 9. April, als neue Folge der Sendung „Handwerkskunst!“