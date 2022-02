Auch im neuen Jahr stehen in den Weinstädter Ortschaften zahlreiche Baumaßnahmen an. Nicht bei allen Projekten, die dieses Jahr auf der Agenda stehen, handelt es sich jedoch um klassischen Wohnungs- oder Straßenbau: Auch viele von außen weniger sichtbare Maßnahmen in öffentlichen Gebäuden und Schulen wird das Weinstädter Hochbauamt dieses Jahr in Angriff nehmen, informiert die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion.

Die Display-Tafeln sind da

Um die