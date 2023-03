Halde V in Weinstadt: Stadt kritisiert Gärtnerei Hayler mit deutlichen Worten

Im Streit zwischen Stadt Weinstadt und Begonien-Hayler um die Wohnbebauung auf der Halde V verhärten die Fronten sich erneut: Die neuen Entwurfsplanungen für das an den Betrieb angrenzende Gebiet der Junkeräcker sieht aus Lärmschutzgründen und sehr zum Unmut der Anwohner einen Riegelbau mit 13,5 Metern Höhe vor- die Stadt erklärte nun in einem deutlichen Statement: Den Riegel möchte eigentlich keiner. Es liege an den Haylers, ob er tatsächlich Realität werden muss, oder nicht.

Der Planentwurf wird jetzt zum ersten Mal ausgelegt

Oberbürgermeister Michael Scharmann findet in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, zu der auch zahlreiche Anwohner des neuen Endersbacher Wohngebiets und auch Simon und Katrin Hayler gekommen sind, ungewöhnlich deutliche Worte: „Die Stadt Weinstadt hat zu keinem Zeitpunkt ausgeschlossen, dass das ursprüngliche Bebauungskonzept der Halde V wieder aufgegriffen werden kann“, stellt Scharmann klar. Nach Schilderung der Stadtverwaltung steht dem nur die mangelnde Kooperationsbereitschaft des Gärtnereibetriebs gegenüber.

Die nächsten Schritte sehen jetzt folgendermaßen aus: Der alternative Bebauungsplanentwurf mit dem enthaltenen 13,5 Meter hohen und immerhin 78 Meter langen Riegelbau wird im Rahmen einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden im Technischen Rathaus in Beutelsbach im April zum ersten Mal öffentlich ausgelegt. Dem stimmte der Gemeinderat mit großer Mehrheit zu.

Informationsveranstaltung zu Halde V am 19. April im Kinderhaus Irisweg

Mit im Anhang unter anderem das Schallschutz-Gutachten, das – wie das Planerbüro in der öffentlichen Sitzung anschaulich darlegte – zeigt, dass das vierte Geschoss wohl tatsächlich notwendig ist, um bei den dreigeschossigen Gebäuden im Baufeld dahinter die gesetzlichen Richtwerte einzuhalten. Anwohner können während der Offenlegung ihre Einwände einreichen. Schon im Vorfeld wurde der Parkplatzschlüssel im Planentwurf nach oben korrigiert auf 1,5 Stellplätze - wie im restlichen Baugebiet auch. Am Mittwoch, 19. April, um 18 Uhr soll es außerdem eine öffentliche Infoveranstaltung im Kinderhaus Irisweg geben.

Gleichzeitig liegt noch ein weiterer Bebauungsplanentwurf im Technischen Rathaus aus: das Gelände der Gärtnerei Hayler betreffend, die sich bisher im Außenbereich befindet. Für beide Entwürfe gilt: Sie sind eigentlich nicht das, was die Stadt umsetzen möchte. Seit dem Gerichtsurteil haben mehrere Gespräche zwischen der Familie Hayler und der Stadtverwaltung stattgefunden. Auch Rechtsanwälte und ein Bauträger, der schlichten sollte, waren involviert. Beide Parteien werfen sich nun gegenseitig fehlende Kooperationsbereitschaft vor.

Oberbürgermeister Michael Scharmann wirft Gärtnerei fehlende Transparenz vor

Michael Scharmann macht in der Sitzung am vergangenen Donnerstag keinen Hehl daraus, was er vom Vorgehen des Gärtnereibetriebs hält: „Zu Beginn war man sich einig, dass diese Gespräche transparent und auf vertrauensvoller Basis geführt werden sollen. Dass dies von Seiten der Gärtnerei nicht immer der Fall war, möchte ich Ihnen heute gerne aufzeigen.“ Er führt unter anderem an, die Haylers hätten bewusst Informationen zurückgehalten und bei den Gesprächen „durchaus sehr weitreichenden Absichten“ das Gärtnerei-Gelände betreffend offenbart.

„Wir sind total geschockt, dass wir jetzt die Schuldigen an allem sein sollen,“ sagt Katrin Hayler am Tag danach am Telefon. Das Statement des Oberbürgermeisters stütze sich auf aus dem Kontext gerissene „Halbwahrheiten“. Sie bestätigt: Sie und ihr Mann planen tatsächlich, den Betrieb umzustrukturieren und ein weiteres Gewerbe, nämlich mit Schwerpunkt Fassadenbegrünung, auf dem Gelände anzusiedeln. Deswegen wünscht sich der Betrieb, dass das Gelände als eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewiesen wird. „Wir hatten Prospekte dabei, wir haben Pläne geliefert, wir haben erklärt“, beteuert Katrin Hayler. Es habe an der Stadtverwaltung gelegen, dass die Planung dann doch wieder ins Stocken kam: „Es wurden uns zu wenig Informationen geliefert.“

Stadt: Lösungsvorschlag sei da, Riegelbau abwendbar

Oberbürgermeister Scharmann hingegen stellt die Sachlage etwas anders dar: „Zu diesem Zeitpunkt lag bereits ein klar definierter Lösungsvorschlag der Stadt Weinstadt auf dem Tisch, der einerseits die gewünschte betriebliche Entwicklung der Gärtnerei berücksichtigt und zum anderen eine Rückkehr zur ursprünglichen Bebauung in der Halde V ermöglichen würde. Diese Option steht den Betriebsinhabern weiterhin offen. Leider wurde von Seiten des Betriebs nicht weiter darauf eingegangen.“

Im Zuge der im Raum stehenden großangelegten Umstrukturierung wäre der Betrieb auch dazu bereit, die Zufahrt mit Betriebshof an die Rommelshauser Straße zu verlegen - nach wie vor auf eigene Kosten, bestätigt Katrin Hayler. Dazu waren die Haylers ursprünglich nicht bereit: Es bringe der Gärtnerei nichts, sei teuer und ein neues Gewächshaus und ein Heizöltank seien im Weg. Im Zusammenhang mit der neuen Orientierung des Betriebs sei das aber ein anderes Thema.

Nächtliche Anlieferungen weiterhin Stein des Anstoßes

Die Verlegung der Zufahrt würde mit Blick auf den Lärmschutzbau, der ja nur wegen nächtlicher Anlieferungen in der Junkeräcker-Straße notwendig ist, viele Probleme aus der Welt schaffen: Die Stadt könnte zum ursprünglichen Bebauungsplan zurückkehren. Der nächtliche Betrieb findet laut Auskunft der Haylers nicht ganzjährig statt, aber doch regelmäßig: immer wieder sei es aber einfach nötig, nachts zu verladen und loszufahren: „Das haben wir auch nachgewiesen.“ Stadt und Gemeinderat führen hier ins Feld, dass für diese Anlieferung bis heute keine Genehmigung vorliege. „Weil unsere Anwältin gesagt hat, wir brauchen das nicht“, sagt Katrin Hayler. Bisher befinde sich der Betrieb ja im Außenbereich.

Wenn der Gärtnereibetrieb umstrukturiert würde, möchten die Haylers außerdem ein zusätzliches Wohnhaus bauen und das bestehende vermieten. Hier wirft die Stadt dem Betrieb nun vor, hinter ihrem Rücken gehandelt zu haben: „Im Vorfeld des letzten Termins hat die Stadt Weinstadt Kenntnis darüber erlangt, dass die Betriebsinhaber der Gärtnerei mit Wohnbauträgern bezüglich der Veräußerung der Gärtnereiflächen Gespräche führen“, so der Oberbürgermeister in seinem Statement. Ziel sei es demnach, auf den Flächen der Gärtnerei Wohnungsbau zu errichten und gegebenenfalls auch eine gewerbliche Nutzung unterzubringen - auch ohne grünes Licht von der Stadt.

Katrin Hayler bestätigt: Ja, man habe sich bei Investoren umgehört. Aber erst, nachdem die Stadt ihnen klar gemacht habe: „Dass unser Gebiet Wohngebiet werden soll, wenn die Gärtnerei nicht mehr da ist. Es war immer eine Reaktion.“ Es liege nicht in ihrem Interesse, das Wohngebiet zu sabotieren oder die Nachbarn zu verärgern: „Unsere Kinder spielen hier.“