Halde V in Weinstadt: Streit um Bebauungsplan geht weiter, Käufer protestieren

Ziemlich genau zwei Jahre nachdem der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim auf eine Normenkontrollklage des benachbarten Gärtnereibetriebs Begonien Hayler hin einen Teil des Bebauungsplans für das Neubaugebiet Halde V für unwirksam erklärt hat, gibt es erneut Diskussionen um die Pläne der Stadt Weinstadt fürs bisher ausgesparte Areal des Baugebiets. Damit der Lärmschutz gewährleistet ist, sieht der neue Teil-Bebauungsplan für das Baufeld gegenüber dem Gärtnereibetrieb eine vierstöckige Riegelbebauung vor. Das stößt nun nicht mehr nur den Haylers sauer auf.

Riegelbau wäre das mit Abstand längste und auch höchste Gebäude in der Halde V

2018 sah der ursprüngliche Bebauungsplan drei Baukörper mit Lücken dazwischen und einer maximalen Gebäudehöhe von zweimal 9,5 Metern und zwei Vollgeschossen sowie einem Gebäude mit drei Geschossen mit maximal 13 Metern Dachhöhe vor. Schon im Sommer 2022 stellte die Stadtverwaltung dem Gemeinderat die ersten Entwürfe für die angepasste Planung für die Wohnbebauung auf diesem Abschnitt vor.

Die neue geplante Lärmschutzbebauung sieht einen lückenlosen Riegelbau über die ganze Breite der Junkeräcker in Endersbach mit vier Vollgeschossen und 13,5 Metern Höhe vor – damit wäre der Koloss nicht nur das mit Abstand längste, sondern auch höchste Gebäude im Wohngebiet Halde V: Die übrigen, größtenteils schon fertiggestellten Gebäude staffeln sich mit Dachhöhen von 7,7 Metern (zwei Vollgeschosse) über zweigeschossige Bauten mit 9,5 Metern Höhe (in diese Kategorie fällt die Mehrzahl der Gebäude) bis maximal 13 Metern (drei Vollgeschosse).

Fenster können nicht geöffnet werden, ein Stellplatz pro Wohnung statt 1,5

Damit der Lärmschutz in Richtung des Gärtnereibetriebs gewährleistet ist, sieht die Planung außerdem vor, dass die Fenster in diese Richtung nicht geöffnet werden können. Pro Wohnung ist nur noch ein Parkplatz vorgesehen, in der ursprünglichen Planung wurde noch mit einem Stellplatzschlüssel von 1,5 gearbeitet. Der Technische Ausschuss hat dem neuen Bebauungsplan bereits grünes Licht gegeben.

Beim Ehepaar Hayler als direktem Nachbarn, aber auch bei vielen Menschen, die gerade erst ein Haus oder eine Wohnung im neuen Baugebiet gekauft haben, kommt dieser Riegelbau alles andere als gut an. Simon Hayler bezeichnet die 13,5-Meter hohe Front, die seinem Grundstück gegenüber aufragen soll, als „das Allerallerletzte – es ist ein reiner Affront gegen uns“. Er ist überzeugt, dass die Weinstädter Stadträte sich die eigentliche Gebäudehöhe noch nicht richtig vor Augen geführt haben. Deswegen hat er einen offenen Brief an den Gemeinderat verschickt und hat - um die Gebäudehöhe zu veranschaulichen – am Montag vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung eine auf 13,5 Meter ausgefahrene Hebebühne auf das Grundstück der Junkeräcker gestellt.

Wohnungskäufer und Ehepaar Hayler ziehen an einem Strang

Die Vorführung verfehlt ihren Effekt nicht: Schnell haben sich rund ein Dutzend Anlieger um die Hebebühne versammelt. Eine Frau, die gerade in eines der neuen Häuser in der Halde V einzieht, hält im Vorbeifahren bei der Menschengruppe an und schaut ungläubig nach oben. „Das soll die tatsächliche Höhe sein? Nee, oder?“, empört sie sich. „Schreib einen Brief an die Stadt“, rät ihr ein Nachbar.

Damit, dass so viele Käufer aus dem neuen Wohngebiet zu seiner kleinen Demonstration kommen, hat Simon Hayler im Vorfeld nicht gerechnet. Eigentlich war die Aktion eher an die Stadt und vor allem die Stadträte gerichtet. Dass nun Anlieger sich offen auf die Seite der Haylers stellen und gemeinsam Stellung gegen die Pläne der Stadtverwaltung beziehen, ist definitiv eine neue Entwicklung im seit Jahren andauernden Streit um die Bebauung des verbliebenen Areals.

Anlieger: Viel Geld investiert - und jetzt wird so viel geändert

Die Menschen eint nun ein gemeinsames Interesse: Sie fürchten um den Wert ihrer Grundstücke beziehungsweise um ihr Geschäft und ihre Wohnqualität. „Von dem Plan, was wir hier gekauft haben, ist nicht mehr viel übrig“, ärgert sich ein Anlieger. Er und seine Frau haben eine Wohnung im obersten Stockwerk eines der anliegenden Neubauten, beim Kauf hätten sie damit gerechnet, dass die neuen Gebäude in ihrem Blickfeld maximal zehn Meter hoch sein würden: „Mit dem Riegelbau sehen wir gar nichts mehr.“

Viel Geld hätten sie hier investiert, klagt eine Nachbarin. Davor habe sie sich das Gebiet genau angeschaut, abgewogen, wie ist die Umgebung, die Parkplatzsituation. „Das ist alles Teil vom Preis, den wir bezahlt haben.“ Und jetzt müsse sie befürchten, dass der Riegelbau zum sozialen Brennpunkt werden könne: „Das kauft doch keiner.“ Eine so umfassende Änderung in der Planung vorzunehmen, während man ihr gleichzeitig vorschreibe, welche Blumen sie in ihren Garten setzen darf, findet sie völlig unverhältnismäßig.

Rechtfertigt der Lärmschutz die "chinesische Mauer"?

Bei mehreren Anliegern wird auch der Verdacht laut, die Stadt wolle sich mit dem zusätzlichen Geschoss und den weggefallenen Lücken in der Bebauung schlicht bereichern: „Jedes Stockwerk on top ist eine Gewinnmaximierung“, findet ein Anwohner. Lärmschutz, ja – aber den hätte man seiner Meinung nach auch aufgelockerter gestalten können. Zum Beispiel mit Glas-Elementen in der Fassade.

So als massiver Bau sei das „eine chinesische Mauer“, findet ein Nachbar. Auch die Auswirkungen der Verschattung seien nur im Hinblick auf den Gärtnereibetrieb geprüft worden. Ob jetzt in ihren Gärten aber noch Sonne ankomme? Das sei auch deshalb kritisch zu betrachten, weil teilweise mit Erdwärme geheizt werde.

Stadt argumentiert mit nötigem Schallschutz und dringendem Wohnraumbedarf

Die Stadt Weinstadt hingegen argumentiert bei der Gestaltung des Riegelbaus mit dem vom VGH geforderten Lärmschutz und der nach wie vor angespannten Lage am Wohnungsmarkt: „Die Dichtewerte und das Maß der baulichen Nutzung werden aufgrund der Anforderungen einer Schallschutzbebauung sowie der Berücksichtigung der ungebremst hohen Wohnraumnachfrage erhöht“, schreibt die Stadt in der zugehörigen Beratungsunterlage für den Gemeinderat.

„Zum Schallschutz gegenüber dem angrenzenden Betrieb zur gartenbaulichen Erzeugung soll eine durchgehende viergeschossige Riegelbebauung mit entsprechendem Schallschutz in Richtung Lärmquelle vorgesehen werden, so dass eine Abschottung der dahinterliegenden Bereiche Richtung Quartiersplatz entsteht.“

Anwohner fordern: Stadt soll Pläne noch einmal überdenken

Dass dafür wirklich vier Vollgeschosse notwendig sind, davon lassen sich die Anlieger nicht überzeugen. Längst haben sie sich auch mit Katrin und Simon Hayler ausgetauscht, das Ehepaar führt sogar eine Gutachterin ins Feld: Die Expertin, die für sie die Lärmmessungen durchgeführt habe, habe das Gutachten zum Lärmschutz, mit dem die Stadtverwaltung arbeitet, einmal für sie analysiert. Dabei sei die Gutachterin zu dem Schluss gekommen, dass die einzelnen Messergebnisse je nachdem, wie und wo sie durchgeführt werden, zwar etwas variieren könnten – sie habe ihnen aber bestätigt, dass laut dem Gutachten auch drei Geschosse ausreichen würden, um die Kriterien zu erfüllen, sagt Katrin Hayler.

Die Anlieger wünschen sich, dass die Stadt ihre Planungen noch einmal überdenkt, statt jetzt direkt den Bebauungsplan zu beschließen und weitere Schritte auf den Weg zu bringen. Keiner habe etwas dagegen, dass hier Wohnbebauung entstehe, fasst es einer der Käufer zusammen: „Aber nicht auf Kosten aller anderen.“