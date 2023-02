Hallenbad-Neubau in Weinstadt: Wohin mit den bestehenden Spielfeldern?

Für die Errichtung des neuen Hallenbads in Weinstadt müssen das Streetball-Feld und das Kleinspielfeld, die sich im Moment neben der Vollmarschule am verlängerten Arm der Pestalozzistraße befinden, weichen.

Gelände neben dem Bildungszentrum ist wichtiger Freizeittreffpunkt

Jetzt stellt sich noch die Frage: An welchem Platz ist der Wiederaufbau sinnvoll? Damit beschäftigt sich nicht nur das Tiefbauamt, sondern auch der Jugendgemeinderat Weinstadt bei seiner jüngsten Sitzung.

Auf dem Gelände neben dem Bildungszentrum in Endersbach hat sich bereits viel für die Jugendlichen aus Weinstadt getan. Neben dem Skaterpark, dem Grillplatz und den freien Wiesenflächen sind auch die Spielfelder wichtig für die Freizeitgestaltung. Darum sollen das Kleinspielfeld sowie das Streetball-Feld nicht einfach überbaut werden und dadurch verschwinden, sondern einen neuen Platz im Park erhalten.

Ursprünglicher Ausweich-Platz würde zu viel Flächenversiegelung bedeuten

Im Moment sind die zwei Felder das Erste, das Besucher auf dem Parkgelände erreichen, wenn sie von der Wendeplatte der Pestalozzistraße kommen. Zwischen den zwei Spielfeldern und dem großen Fußballfeld gibt es eine hügelige Grünfläche, die zuletzt für einen Wiederaufbau infrage kam. Nach der Prüfung des Antrags schaltet sich das Tiefbauamt ein: „Wir sehen da ein kleines Problem“, sagt Axel Gebhardt, ein Vertreter des Tiefbauamtes.

Die Grünfläche wäre zwar groß genug, um beide Spielfelder nebeneinander erneut aufzubauen, aber dafür müsse man „die natürliche Vegetation“ minimieren, berichtet Axel Gebhardt. Was das im Grunde bedeute? Der Hügel müsse abgetragen und geebnet werden, die umstehenden Bäume entfernt und ein Großteil der Grünfläche müsse versiegelt werden.

Wiese und Bäume sollen bleiben dürfen

Das entspreche aber nicht den Vorstellungen des Tiefbauamtes, wie eine Fläche effektiv genutzt werden könne. Darum trägt der Vertreter des Tiefbauamtes einen neuen Vorschlag an den Jugendgemeinderat: Das Streetball-Feld solle demnach auf besagter Grünfläche entlang des Fußballfeldes neu angelegt werden. Allerdings so, dass in Richtung der Reinhold-Nägele-Realschule eine grüne Wiesenfläche und die Bäume bestehen bleiben sollen.

Das Kleinspielfeld solle mit dem bestehenden Basketballfeld neben dem Skaterpark vereint werden. Das sei sinnvoll, da so die bereits versiegelte Fläche des Basketballfeldes nur erweitert werde, anstatt eine weitere Fläche zusätzlich zu versiegeln.

Wie verhindert man, dass Bälle zu den Skatern fliegen?

„Ich finde, es ist eine gute Idee. So kann der Wiesenplatz weiter genutzt werden und ich denke, das ist den Jugendlichen wichtig“, findet Jugendstadträtin Emma Schenk aus der Arbeitsgruppe Treffpunkte. An dem Platz würden Schüler, gerade wenn es wärmer werde, sich zum Lernen verabreden oder mit einer Picknickdecke entspannen. „Eine Grünfläche an der Schule ist wichtig.“ Zudem ist sich der Jugendgemeinderat einig, dass man die Spielfelder so bauen sollte, dass so viel natürliche Vegetation wie möglich erhalten werden kann.

Leonard von Fircks denkt bereits einen Schritt weiter und stellt sich vor, wie es wird, wenn das Kleinspielfeld neben dem Skaterpark stünde: „Wird es eine Abgrenzung geben? Es kann gefährlich werden, wenn Bälle auf den Skaterplatz rollen.“ Denis Russ schließt sich der Diskussion an: „Wäre es dann auch möglich, für Beleuchtung an dem Spielfeld zu sorgen?“

Keine Extra-Beleuchtung, aber Abgrenzung

Axel Gebhardt kann für mehr Klarheit sorgen: Um eine räumliche Trennung zwischen den Plätzen zu erhalten, seien etwa ein Sichtschutz aus Holz oder eine Graffitiwand angedacht - endgültig entschieden sei dabei noch nichts.

Was die Beleuchtung betrifft, gibt es aber einen Dämpfer: Leuchten extra für das Kleinspielfeld betrachte er als „unrealistisch“. Dafür seien aber weitere Lichter entlang des Weges bis zum Skaterpark anberaumt. Die Antworten scheinen den Jugendgemeinderat zufriedenzustellen und er stimmt dem Vorschlag einstimmig zu.