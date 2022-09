Handball, Tennis, Taekwondo: Weinstadt ehrt Sportler

Die Stadt Weinstadt hat am Freitagnachmittag (16.9.) Sportlerinnen und Sportler für ihre Leistungen geehrt. Zum ersten Mal fand die Ehrung laut der Stadt unter freiem Himmel im Stadion am Bildungszentrum in Endersbach statt.

Oberbürgermeister Michael Scharmann ehrte dabei 70 Einzelsportler mit Medaillen und 26 Mannschaften erhielten Pokale. Die Geehrten: