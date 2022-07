Hausbesitzer zeigen großes Interesse: Weinstadt erhöht Budget für Solaroffensive

Seit dem 20. Juni besteht in Weinstadt die Möglichkeit, dass Bürgerinnen und Bürger einen Solardachcheck am eigenen Gebäude durchführen lassen können. Diese Beratung bekommen Interessenten dank der Solaroffensive der Stadt Weinstadt zu einem vergünstigten Preis: 30 Euro für einen Check.

„Der Energieberater kommt ins Haus“, sagt Friedrich Huster, Klimaschutzmanager der Stadt Weinstadt. Alternativ könne die Beratung online erfolgen. „Die Teilnehmer erhalten vor dem Termin einen kurzen Fragebogen zu ihrem Gebäude“, so die Stadt. Finanziert wird das Projekt durch die Stadt, die Stadtwerke Weinstadt und die Energieagentur Rems-Murr. „Wir sind von rund 50 Checks in Weinstadt ausgegangen“, sagt Huster in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Klimaschutzmanager weist jedoch darauf hin, dass das Interesse an einer Beratung aktuell bei den Weinstädterinnen und Weinstädtern enorm ist.

„Die Nachfrage war viel größer und übersteigt unsere Erwartungen“, sagt Huster. Bis Mitte Juni gingen bei der Energieagentur insgesamt 150 Anfragen ein – dreimal so viel wie ursprünglich erwartet. Gegen Ende Juni, so Huster, wurden rund 220 Anmeldungen bei der Energieagentur gezählt. Auch im Büro des Klimamanagers klingele zu diesem Thema regelmäßig das Telefon.

Stadt macht 120 Beratungen möglich

Nun will die Stadt den Umfang der Aktion erweitern. Statt 50 sollen nun 120 Beratungen bezuschusst werden, so Huster. Damit kommen weitere Kosten in Höhe von 10.000 Euro auf die Stadtverwaltung zu. Für das Vorhaben sind bereits 4500 Euro im Haushaltsplan der Stadt eingeplant. Der Gemeinderat stimmte in der jüngsten Sitzung für die Finanzierung der zusätzlichen 70 Checks. Hintergrund der Aktion ist das Ziel der Stadt Weinstadt, bis 2035 als Kommune die Klimaneutralität zu erreichen.

Dabei soll der Ausbau der Photovoltaik-Anlagen (PV) in Weinstadt zügig ausgeweitet werden. „Hier liegen in Weinstadt noch große Potenziale“, lautet das Urteil der Stadt. In Zuge dessen werde auch geprüft, wo eine PV-Anlage realisierbar sei, so die Stadt.

Dazu gehört der Ausbau der PV auf Dächern städtischer Gebäude sowie die Suche nach geeigneten Flächen für die Nutzung von Freiflächen-PV.