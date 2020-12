Dieses Jahr ist alles anders. So auch für das Heimatmuseum Pflaster 14 in Endersbach. Der Adventsmarkt, den die Verantwortlichen seit 2016 jedes Jahr vom ersten Advent an veranstalten, kann nicht wie gewohnt stattfinden. Deshalb gehen die Ehrenamtlichen neue Wege.

Das Heimatmuseum Pflaster 14 in Weinstadt-Endersbach hat unter den strengen Corona-Auflagen zu leiden. Hätte der Förderverein des Heimatmuseums den Markt trotz allem veranstaltet, wären jeweils nur drei Personen pro