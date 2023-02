"Heppach 80" löst "Genusssternle" in Weinstadt ab: Besondere Event-Location soll Leerstand beenden

Anfang 2019 war Schluss mit der Backwelt Mack am B-29-Zubringer, kurzzeitig zog mit dem „Genusssternle“ ein Café und Bistro ein - dann kam Corona. Um den Standort wurde es sehr still, die Außenanlagen verwilderten regelrecht. Die Zukunft der Gastronomie war zuletzt mehr als ungewiss.

Neue Schilder weisen auf "Heppach 80" hin

Seit Ende 2022 tut sich aber wieder etwas: Neue Schilder weisen auf die Event-Location „Heppach 80“ hin. „Die Sinnhaftigkeit des Objekts auf die nächsten 20 Jahre ist gesichert“, sagt Gastro-Unternehmer Jörg Rauschenberger.

Auf dem Parkplatz vor der ehemaligen Backwelt stehen Autos geparkt, auch Lkw mit Rauschenberger-Firmenlogo, im ehemaligen Verkaufsraum sitzen Menschen - manch einer verirre sich deshalb hierher und denke, es gebe hier wieder Kaffee und Kuchen, sagt Christel Stefanidis, Geschäftsführerin der GRM Locationmanagement GmbH & Co. KG mit Sitz in Fellbach, die eng mit der Rauschenberger Gruppe kooperiert. Neben dem Goldbergwerk und dem Super-Club am Hauptsitz in Fellbach, der Legendenhalle in Böblingen und dem Cube-Restaurant am kleinen Schlossplatz in Stuttgart zählt jetzt auch der Standort in Endersbach zu den besonderen Eventlocations.

GRM-Eventlocations und Rauschenberger haben viele Ideen für die Nutzung

Kaffee und Kuchen gibt es hier nicht mehr, auch die ehemalige Theke hat der neue Betreiber schon entfernen lassen. Stattdessen werden die Büroräume im Obergeschoss von 25 Mitarbeitern rege genutzt: „Alles, was sich um Food dreht, ist hier“, informiert Jörg Rauschenberger.

Auch die Großküche wird natürlich genutzt. Gerade ist sie auch Kantine für die Mitarbeiter im Haus, an einem Tisch sitzen außerdem Philipp Kovacs, preisgekrönter Sternekoch, der bis vor kurzem noch das Goldberg in Fellbach betrieben hat, und sein ehemaliger Sous-Chef Florian Pentzlin und besprechen neue Menü-Ideen. Auch die Kochakademie soll die Großküche künftig nutzen.

Saal soll mit Deko und Lichtinstallationen bespielbar sein

Man könnte fast meinen, der 300 Quadratmeter große Saal, der rund 180 Personen an runden Tischen fassen kann, und der ebenfalls recht großzügige Außenbereich seien für die neuen Inhaber nur das Sahnehäubchen auf der Torte. Doch auch hier rollt das neue Konzept schon an, auch wenn noch nicht alles fertig umgebaut ist. An der Akustik müsse dringend noch etwas gemacht werden, verrät Jörg Rauschenberger, es hallt noch zu sehr.

Auch ein paar Bilder möchte er gerne noch austauschen, ansonsten sollen Deko und Lichtinstallationen den Raum auf das jeweilige Event zugeschnitten bestmöglich in Szene setzen. Auch für etwas kleinere Feiern soll der Raum zu haben sein: „Wir kriegen auch große Räume klein“, so der Gastro-Unternehmer.

Handwerker zu finden ist nicht leicht

Auch im Außenbereich wird sich noch einiges verändern. Das Gebäude bekommt einen dunklen Fassadenanstrich, neue Beleuchtung, Blumenkübel und Co. im Außenbereich, der Spielplatz passt nicht zum Lifestyle-Konzept und soll ebenfalls weg. Ein richtiges Aushängeschild in bester Lage soll das "Heppach 80" werden: „Das wird ein Schmuckstück“, freut sich Rauschenberger. In zehn Wochen etwa soll alles fertig sein. Gerne hätte er das noch schneller über die Bühne gebracht, sagt Jörg Rauschenberger, aber es sei schwer, Handwerker zu bekommen.

Dass überall außenrum stark befahrene Straßen sind? „Es ist keine romantische Location im idyllischen Tal“, stellt Jörg Rauschenberger klar. Aber die Lage hat einen ganz großen Vorteil: „Wir werden garantiert nie Anwohnerbeschwerden kriegen“ - auch wenn es später am Abend noch mal laut zugehe beim Feiern.

Erste Hochzeiten sind gebucht, Benefiz-Veranstaltung im März geplant

Die Feiern werden nicht mehr lange auf sich warten lassen: Das GRM-Locationmanagement als hauptsächlicher Betreiber war mit dem „Heppach 80“ schon bei der Hochzeitsmesse in Stuttgart vertreten, dort sei die neue Location auf reges Interesse gestoßen. Einige Brautpaare haben ganz kurzfristig noch für Februar und März gebucht, berichtet die Geschäftsführerin.

Für Bestandskunden gab es vor Weihnachten schon einen kleinen Auftakt mit einer Feier - auch hier habe es eine gute Resonanz zu den Räumlichkeiten gegeben. Am 25. März ist mit der „Mack Music Night“ außerdem eine Benefizveranstaltung mit Livemusik geplant. Mieten kann das „Heppach 80“ im Grunde genommen jeder: Auf Privatpersonen kämen dabei so zwischen 3000 und 4000 Euro zu, überschlägt Christel Stefanidis, Firmenkunden zahlen etwas mehr für eine Tagesmiete.

Gebäudebesitzer suchten nach Nachfolgekonzept

Doch wie kam der Wechsel überhaupt zustande? Noch im Mai 2022 gab der damalige Pächter, die ISS Automotive Service GmbH, zu Protokoll, die Suche nach einem neuen Betreiber gestalte sich sehr schwierig. Im Endeffekt seien die Besitzer an sie herangetreten, weil klar gewesen sei, dass es mit dem „Genusssternle“ nicht mehr weitergeht, berichtet Jörg Rauschenberg.

Dann habe sich schnell gezeigt, dass das ehemalige Backwerk eigentlich wunderbar ins Konzept passe. Auch was das Finanzielle angehe, habe man wegen Corona schnell auf einen gemeinsamen Nenner gefunden.