Den Ausblick auf eine durch und durch vernetzte Zukunft hat die Eisweinlese am Montagmorgen in den Gundelsbacher Weinbergen eröffnet. Drei Sensoren hatte das Ingenieurbüro Jürgen Mayer im vergangenen Herbst in einem mit Rieslingreben bestandenen Wengert des Weinguts Klopfer installiert. Temperaturangaben wurden über Gateways in ein sogenanntes LoraWan-Netz übertragen und konnten von dort aus abgerufen werden.

Sein Feuerwehrkamerad Jürgen Mayer habe ihn für dieses Projekt interessiert,