Hindenburgstraße in Strümpfelbach ist ab 23. November gesperrt

Wegen Arbeiten an Wasserrohren und am Straßenbelag wird die Hindenburgstraße in Strümpfelbach von Montag, 23. November, bis Freitag, 4. Dezember, komplett gesperrt.

Die Stadtwerke Weinstadt beseitigen bei den Bauarbeiten laut einer Pressemitteilung Wasserrohrbrüche und arbeiten am Trinkwassernetz. Zudem führt die Straßenmeisterei Weinstadt Reparaturarbeiten an der Straße aus.

Die Vollsperrung erfolge in Abschnitten und erstreckt sich von der Einmündung der Straße Im Oberdorf bis zur Einmündung Aichelberger Weg. Der LKW- sowie der Durchgangsverkehr werden überörtlich umgeleitet.