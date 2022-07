Hochwasserrückhaltebecken Schachen: Weinstadt hat die Tiefbauarbeiten vergeben

Zwanzig Jahre war es geplant, jetzt ist es ausgeschrieben worden: In einem fast historischen Moment hat das Tiefbauamt der Stadt Weinstadt die Vergabe der Arbeiten am Hochwasserrückhaltebecken Schachen bei Strümpfelbach dem Weinstädter Gremium zur Abstimmung vorgelegt.

Einige Firmen geben Gebot ab

Die Ausschreibung, die Ende Mai erfolgt ist, sei ganz gut gelaufen, so Hans-Peter Sieg, zuständig für den Bereich Gewässer beim Tiefbauamt. Sieben Firmen haben demnach ein Angebot abgegeben. „Die drei günstigsten waren ganz nah beieinander.“ Übernehmen wird die Arbeiten nun mit der Zustimmung der Verwaltung und des Gemeinderats die Firma Böwingloh & Helfbernd GmbH aus Verl bei Gütersloh mit einer Auftragssumme in Höhe von brutto rund 5,4 Millionen Euro.

Für das Unternehmen ist Strümpfelbach natürlich nicht gerade der nächste Weg. Die Firma habe aber bereits einige Aufträge in Baden-Württemberg durchgeführt und der Unternehmer sei schon selbst vor Ort gewesen und habe sich die Situation an der Baustelle angeschaut, so Sieg.

Kein Container-Dorf vor Ort

Somit sei dieser über die „beengte Situation“ vor Ort informiert und man habe auch bereits mit der Firma besprochen, dass am Schachen kein Container-Dorf für die Bauarbeiter errichtet werden kann. Stattdessen werde die Firma ein Haus für die Mitarbeiter anmieten oder kaufen.

Wie vieles andere auch ist das Bauprojekt Schachen von einer Preissteigerung von rund zwanzig Prozent betroffen. Die Stadt hofft aber, diese Kosten durch erhöhte Fördermittel ausgleichen zu können.