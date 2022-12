Hohe Kosten, hohe Investitionen: Wie meistern die Stadtwerke Weinstadt 2023?

Seit November wissen Stromkunden: Auch die Stadtwerke Weinstadt werden ab Januar die Preise für den Strom stark erhöhen. Kunden zahlen pro Kilowattstunde künftig mehr als doppelt so viel.

„Wir befinden uns in einem Ausnahmezustand, der uns alle gleichermaßen hart trifft“, begründeten die Stadtwerke diesen Schritt gegenüber den Kunden. Jetzt hat der Eigenbetrieb der Stadt seinen Wirtschaftsplan für 2023 vorgelegt. Wie gehen die Stadtwerke weiter vor?

Wie werden sich die Preise entwickeln?

„2021 war das beste Jahr ever für die Stadtwerke“ so Betriebsleiter Thomas Meier in der jüngsten Sitzung des Weinstädter Betriebsausschusses. „Jetzt stehen wir voll im Sturm und Wind.“ 2023 sei vor allem gekennzeichnet durch die deutlich gestiegenen Energiepreise - aber die Kalkulation falle schwer, weil ja keiner abschätzen könne, wie sich die Preise in den kommenden Monaten oder sogar Jahren entwickeln.

Die Stadtwerke kalkulieren für die Zeit bis 2026 deshalb damit, dass die Strom- und Gaspreise zwar absinken werden, aber nicht mehr ganz zum Niveau von vor der Preisexplosion zurückkehren werden. Der Versorger geht deshalb davon aus, dass die Umsatzerlöse, aber auch der Materialaufwand im Vergleich zum laufenden Jahr um jeweils rund 50 Prozent steigen werden.

Investitionen ins Hallenbad und den Breitbandausbau

Gleichzeitig stehen kommendes Jahr einige Investitionen an: Große Posten sind dabei vor allem der Breitbandausbau, mit dem die Stadtwerke 2023 in Strümpfelbach und Schnait starten wollen, und das neue Hallenbad, für das 2023 bereits Personalkosten anfallen könnten. Außerdem wollen die Stadtwerke 2023 zusätzliche Haushalte an die Fernwärmeversorgung anschließen.

Auch wenn zumindest die Personalkosten beim Eigenbetrieb Stadtwerke im kommenden Jahr wohl nicht so stark ansteigen werden, wie tarifbedingt bei der Stadt selbst, sei für das Jahr 2023 wohl eine negative Bilanz zu erwarten, kündigt Meier an.

Hohe Kosten nicht mehr zu kompensieren

Der Bereich, wo sich die größten Verluste ankündigen, ist die Wärmeversorgung. Bisher waren die Blockheizkraftwerke für Weinstadt eine effiziente und günstige Methode, Wärme zu erzeugen. Weil die Kraftwerke aber auch mit Gas betrieben werden, kommen sie die Stadtwerke jetzt teuer zu stehen: 2023 sei mit einem Verlust von 386.000 Euro zu rechnen.

Die stark gestiegenen Gaspreise könnten im kommenden Jahr auch nicht durch neue Kunden, Umsatzsteigerungen über die mit den Kunden vereinbarten Preisgleitklauseln oder höhere Stromerlöse aus der Veräußerung des erzeugten Blockheizkraftwerk-Stroms kompensiert werden. Der Aufwand für die Heizmittel passe schlichtweg nicht mehr zum Verbrauch, beklagt Thomas Meier.

Einige Hausaufgaben für 2023

„Wir müssen jetzt im kommenden Jahr unsere Hausaufgaben machen“, sagt der Betriebsleiter. Immerhin sei davon auszugehen, dass die Strom- und Gaspreise die Versorger auch in Zukunft weiter vor Herausforderungen stellen werden. Die Kalkulation muss trotzdem wirtschaftlich sein: „Wichtig ist, dass das Jahr am Ende ausgeglichen ist mit Einnahmen und Ausgaben.“