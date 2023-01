Im Kampf gegen den Leerstand: 21 Wohnungen in Weinstadt werden wieder bewohnt

Vor allem im Ballungsraum rund um Stuttgart ist Wohnraum knapp, Immobilien-, aber auch Mietpreise steigen immer mehr an. Gerade junge Familien haben es oft schwer, ein geeignetes Haus oder eine größere Wohnung zu finden. Gleichzeitig wohnen alte Menschen oft allein oder zu zweit in Häusern, die sie kaum noch unterhalten können und die oft alles andere als barrierefrei sind.

Kommunen sollen Wohnungsbesitzer zur Wiedervermietung beraten

Um hier künftig einen besseren Ausgleich zwischen den Generationen zu schaffen, hat die Stadt Weinstadt schon im vergangenen Jahr verschiedene Veranstaltungen zum Thema Wohnen abgehalten, auch Bürgerwerkstätten waren dabei. Doch auch die beste Idee hilft nicht weiter, wenn vorhandener Wohnraum einfach leersteht, statt vermietet zu werden.

Um dem entgegenzuwirken, hat das Land Baden-Württemberg 2020 die sogenannte Wiedervermietungsprämie eingeführt: Kommunen bekommen Geld vom Land, wenn sie es schaffen, eine Wohnung, die zumindest sechs Monate leerstand, durch Beratung oder Vermittlung wieder dem Wohnungsmarkt zuzuführen. Voraussetzung ist, dass der neue Mietvertrag unterschrieben ist und eine Laufzeit von mindestens einem Jahr hat.

Reaktivierung von Wohnraum: Weinstadt landesweit unter den Spitzenreitern

Die Bilanz des Programms aus dem Jahr 2022 hat das Land in einer Pressemitteilung veröffentlicht - Weinstadt ist unter den Spitzenreitern. „Dank der Wiedervermietungsprämie des Landes sind im vergangenen Jahr 184 zuvor lange leerstehende Wohnungen in 51 Städten und Gemeinden wiedervermietet worden“, teilt das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg mit. Dabei seien insgesamt rund 222.000 Euro an Prämien an die Kommunen ausbezahlt worden.

Die meisten Wiedervermietungen gab es demnach in Schwäbisch Gmünd (28 Wohnungen), Sindelfingen (15 Wohnungen), Tuttlingen (zwölf Wohnungen) und Weinstadt (elf Wohnungen).

Viele Wohnungsbesitzer haben auf Aufruf der Stadt reagiert

Eine Nachfrage unserer Redaktion bei der Stadt ergibt: Dass 2022 mehrere davor leerstehende Wohnungen wieder bewohnt und vermietet sind, hat direkt mit dem Aufruf der Stadt zu tun, Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen. „Die Strategie der Stadt Weinstadt, Flüchtlinge aus der Ukraine dezentral in angemieteten Wohnungen unterzubringen, funktioniert dank der Mitwirkungsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger hervorragend“, informiert Pressesprecherin Claudia Leihenseder. Anders als andere Gemeinden habe in Weinstadt deswegen bisher noch keine neue Sammelunterkunft oder eine Turnhalle hierfür herhalten müssen.

„Die Wohnungen, für die die Stadt Weinstadt die Wiedervermietungsprämie erhielt, wurden tatsächlich ausschließlich für Ukraine-Geflüchtete angemietet“, bestätigt Leihenseder. Es sind inzwischen sogar schon mehr als elf Wohnungen, für die die Stadt die Prämie bekommen wird. Im November sei für weitere zehn Wohnungen der Antrag auf die Wiedervermietungsprämie gestellt worden, der Bewilligungsbescheid liege auch schon vor. Jedoch konnte nicht für alle der rund 60 neu angemieteten Wohnungen und Häuser für Geflüchtete aus der Ukraine die Prämie beantragt werden, da die entsprechenden Voraussetzungen laut Stadt nicht gegeben waren - nicht alle Objekte standen zum Beispiel davor für mehr als sechs Monate leer.

Seit Juli 2020 wurden 256 leerstehende Wohnungen wiedervermietet

Das Land Baden-Württemberg zeigt sich in der Pressemitteilung zufrieden damit, wie die Wiedervermietungsprämie inzwischen Wirkung zeigt. Aus dem Rems-Murr-Kreis sind 2022 noch zwei weitere Kommunen dabei gewesen, nämlich Remshalden und Urbach. „Seit dem Start der Prämie im Juli 2020 konnten damit insgesamt 256 Wohnungen (01.07.2020 bis 31.12.2021: 72 Wohnungen) für den Wohnungsmarkt zurückgewonnen werden“, so die Mitteilung.

„Die Zahlen zeigen: Die Wiedervermietungsprämie ist ein voller Erfolg. Im Schnitt wurde dank unserer Prämie alle zwei Tage eine leerstehende Wohnung wiedervermietet“, wird Nicole Razavi, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, zitiert. „Dies sind gute und wichtige Schritte auf unserem Weg, die schlummernden Reserven im Bestand zu aktivieren. Denn jede Wohnung zählt.“ Das Land bezahlt dabei pro reaktivierter Wohnung zwei Netto-Monatskaltmieten (maximal 2000 Euro).

Summe pro Wohnung wird gering gehalten, um Betrug zu vermeiden

„Bei der Wiedervermietungsprämie handelt es sich ganz bewusst um keine große Summe, um Missbrauch zu vermeiden. Die Prämie soll vor allem Bewusstsein für das Problem schaffen und ist nicht selten der letzte Anstoß, um eine leerstehende Wohnung wiederzuvermieten. Die Zahlen belegen, dass sich auch mit kleinen Beiträgen etwas bewirken lässt“, sagte die Ministerin.

Weitere Informationen gibt es auf der Website des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen unter www.badenwuerttemberg.de.