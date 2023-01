Immer mehr Kunden: Ist die Tafel Weinstadt dem Ansturm gewachsen?

Elmar Schuster sitzt vor dem Computer der Tafel Weinstadt, auf dem Bildschirm leuchtet eine Excel-Tabelle auf. Der Leiter der Einrichtung hat Zugriff auf alle Daten rund um die Tafel – und das sind ganz schön viele. Die aktuellsten Zahlen zeigen: Im Jahr 2022 hat sich die durchschnittliche Kundenanzahl pro Öffnungstag deutlich erhöht, sie liegt bei 55,7. Vor der Corona-Pandemie seien es stets um die 40 Kunden pro Tag gewesen, sagt Elmar Schuster. Ein solcher Zuwachs wurde zuletzt im Jahr 2016 gemessen, als besonders viele Geflüchtete nach Deutschland kamen. Damals waren es 47,1 Kunden pro Tag, zeigt die Tabelle.

Eine Zahl, die Elmar Schuster und den stellvertretenden Vorsitzenden Joachim Michelbach besonders besorgt, ist die Gesamtzahl Bedürftiger in Weinstadt – die ist laut ihren Daten seit 2008 nämlich von 500 auf heute 788 Personen gestiegen. Kann die Tafel den Ansturm noch bewältigen?

70 Mitarbeitende halten die Tafel in Weinstadt am Laufen

„Eigentlich hat sich nichts verändert“, findet der Leiter, das Team bekomme alles irgendwie gemeistert. Die Fahrer holen die Ware ab 7.30 Uhr in den Supermärkten ab, Ehrenamtliche sortieren die Produkte dann in den Räumlichkeiten der Tafel und füllen die Regale auf. Ab 10.30 dürfen dann die Ersten in den Laden, die Schlange bildet sich rund eine Stunde, bevor die Tür geöffnet wird.

Der Großteil der Neukunden stamme aus der Ukraine, er selbst habe sich mittlerweile viele Sprachen in dem Übersetzer auf seinem Handy eingespeichert, darunter Türkisch, Ukrainisch, Französisch und Arabisch. Es läuft gut, die rund 70 Mitarbeitenden halten die Tafel Weinstadt am Laufen. Um dem Ansturm an Neukunden die Regeln im Laden zu erklären, habe es separate Termine gegeben, quasi eine Einführung in das Tafel-System in Weinstadt.

Und doch stehe die Leitung unter Druck, sagt Elmar Schuster. Gemeinsam mit Joachim Michelbach beschäftigt er sich mit allen Themen, die rund um den Verkauf der Ware anfallen. Dazu zählt auch der Energieverbrauch von Kühlräumen oder Kühlschränken.

Hohe Energiepreise sind für den Tafelladen in Weinstadt eine Herausforderung

Die Tafel finanziert sich überwiegend durch Spenden – hohe Energiepreise, wie sie den Markt derzeit prägen, sind für die Einrichtung eine Herausforderung. Mit dem Stromsparen hat die Tafel jedoch nicht erst gestern begonnen, ein Vergleich des Verbrauchs aus dem Jahr 2018 zeigt: Es wurde ordentlich gespart.

Lag der Jahresverbrauch 2018 noch bei 17.000 Kilowattstunden, waren es 2022 nur 10.000, zeigt die Tabelle. Und das lag nicht an coronabedingter Schließung, denn bis auf vier Wochen zu Beginn der Pandemie hat die Tafel den Laden stets offen halten können. Die Einrichtung konnte vor allem sparen, weil die beiden Leiter auf die Energie-Agentur Rems-Murr zugegangen sind, um die Räumlichkeiten einem Stromspar-Check zu unterziehen. Das Ergebnis: Besonders die Neon-Röhren an der Decke wiesen sich als Stromfresser aus. Daraufhin wurden sie durch LED-Lampen ausgetauscht. Außerdem wurden energieeffiziente Kühlschränke angeschafft. Dennoch geht Elmar Schuster davon aus, dass auch die Tafel in der bevorstehenden Abrechnung mehr zahlen muss.