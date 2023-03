Immer weniger Pfarrer in Weinstadt: Ab April auch neue Gottesdienst-Zeiten

Die evangelischen Kirchengemeinden in Endersbach, Großheppach und Strümpfelbach rücken immer näher zusammen. Dass die drei Pfarrstellen seit einigen Jahren immer mehr Aufgaben untereinander verteilen oder auch gemeinsam angehen, hat mit den Pfarrplänen der Landeskirche zu tun - im Pfarrplan 2024 sind schon Stellen weggefallen. Die Pfarrer Michael Schneider (Endersbach), Heinz Schnürle (Großheppach) und Helmut Kaschler (Strümpfelbach) sind sich sicher: Das war noch nicht das Ende vom Lied.

Drei Kirchengemeinden müssen zusammenwachsen

Schon seit einigen Jahren nennen sich die drei evangelischen Kirchengemeinden Endersbach, Großheppach und Strümpfelbach gerne auch kurz Weinstadt-West: Seit klarwurde, dass die rosigen Zeiten mit einem Pfarrer oder mehr pro Ort bald vorbei sein werden, versuchen die drei Standorte immer mehr zusammenzuwachsen. Mit dem Pfarrplan 2024 der Landeskirche, der regelt, wie viele Stellen pro Gemeinde bewilligt werden, sind in Weinstadt schon mehrere Posten weggefallen beziehungsweise stark reduziert worden.

Im vergangenen Sommer ist die Endersbacher Pfarrerin Ursula Fink gegangen. Weil ihre 50-prozentige Pfarrstelle 2024 weggefallen wäre, hat sie eine Stelle an der Fachschule der Großheppacher Schwesternschaft angenommen.

Auch in Beutelsbach fallen Stellen weg

Ebenfalls im Sommer 2022 ging der Endersbacher Diakon Michael Ranz in den Ruhestand - auch seine Stelle wird nicht nachbesetzt werden. Die Kürzungen betreffen allerdings nicht nur die drei Kirchengemeinden in Weinstadt-West: Auch Beutelsbach hat im Juli den langjährigen Gemeindepfarrer Timotheus Rölle verabschieden müssen. Seine Stelle ist jedoch zum 1. März zumindest mit 50 Prozent nachbesetzt worden.

Helmut Kaschler hat mit Ursula Finks Weggang deren Seelsorgebezirk übernommen und arbeitet sich seitdem auch in Endersbach wieder ein. Ganz fremd ist er hier nicht: Bevor Michael Schneider nach Endersbach kam, habe er zeitweise als Vakanzvertretung die Gemeinde betreut, so Kaschler. Schon seit 2021 veranstalten die drei Kirchengemeinden regelmäßig gemeinsame Gottesdienste an der Birkelspitze, seit kurzem gibt es auch einen gemeinsamen Gemeindebrief.

Neue Gottesdienstzeiten ab 2. April

Ab April wird ein weiterer großer Schritt folgen: Gottesdienste in Endersbach und Strümpfelbach werden dann sonntags vom gleichen Pfarrer im Doppeldienst gegeben, dafür ändern sich auch die Uhrzeiten: In Strümpfelbach findet der Sonntagsgottesdienst ab dem 2. April jeweils um 9.30 Uhr statt, in Endersbach um 10.45 Uhr.

Weil sich Michael Schneider und Helmut Kaschler mit den Doppeldiensten abwechseln werden, ändern sich auch die Uhrzeiten nach einem Monat: Dann ist um 9.30 Uhr Gottesdienst in Endersbach und um 10.45 Uhr in Strümpfelbach. Dieser Wechselbetrieb soll testweise zunächst für ein Jahr ausprobiert werden. Geplant ist auch, dass Heinz Schnürle und damit auch der Sonntagsgottesdienst in Großheppach früher oder später in das rotierende System mitaufgenommen werden soll. Sondergottesdienste sind nicht betroffen.

Helmut Kaschler und Heinz Schnürle gehen bald in Rente

Für die Gemeindemitglieder wird das durchaus eine Umstellung werden. „Vor Corona wäre das noch nicht denkbar gewesen“, sagt Helmut Kaschler mit Blick auf die sich ändernden Uhrzeiten. Da hat die Pandemiezeit doch zumindest etwas mehr Flexibilität mit sich gebracht: „Während Corona habe ich die Uhrzeiten von heute auf morgen festgelegt“, sagt Michael Schneider.

Doch wieso ist dieser Schritt notwendig? Immerhin gibt es nach wie vor einen Pfarrer pro Gemeinde, daran hat der Pfarrplan 2024 nichts geändert. Es ist aber der Pfarrplan 2030, dessen Kennzahlen von der Landeskirche noch im März zum ersten Mal bekanntgegeben werden sollen, der die drei evangelischen Pfarrer dazu bringt, bei der Zusammenlegung der drei Gemeinden Gas zu geben.

„Wir rechnen schon damit, dass wir noch mal gekürzt werden“, so Michael Schneider. Er und seine Kollegen glauben, dass eine 100-Prozentstelle wegfallen wird. Heinz Schnürle und Helmut Kaschler, beide 63 Jahre alt, werden 2025 in den Ruhestand gehen - wenn sie weg sind, wird wohl nur noch eine Pfarrstelle nachbesetzt werden. Auch, wenn es bis 2030 dann noch mehrere Jahre sind. „Das macht es für uns sehr dringlich“, sagt Heinz Schnürle.

Zuknunft der Gemeinden ist noch nicht beschlossen

Wie sich die drei Gemeinden dann aufstellen werden, als Gesamtgemeinde oder als eine Art Verbund - dazu ist noch nichts beschlossen. Aus allen drei Gemeinden hat sich ein Kernteam gebildet, das Lösungsvorschläge ausarbeiten soll. Jetzt gehe es zunächst einmal darum, die Gemeindemitglieder über die anstehenden Veränderungen zu informieren. Dafür sind in allen drei Ortschaften in den kommenden Monaten Informationsveranstaltungen im Anschluss an den Gottesdienst geplant, in Endersbach zum Beispiel am Sonntag, 12. März.

Noch sei die Entwicklung gar nicht bei allen Gläubigen angekommen, glaubt Pfarrer Kaschler, auch wenn jetzt nach und nach immer mehr Fragen gestellt würden. Viele wüssten immer noch nicht, was der Pfarrplan eigentlich sei und wieso er nötig ist, sagt sein Endersbacher Kollege. Hintergrund sei, dass es zum einen zu wenige junge Pfarrer und gleichzeitig immer mehr Kirchenaustritte gebe. 2022 seien diese auch in Weinstadt voll angekommen, berichten die Pfarrer. Und nicht nur das: Längst gibt es viel mehr Beerdigungen als Taufen.

Landeskirche versucht, faire Versorgung sicherzustellen

Bis 2030 müsse die Landeskirche die Pfarrstellen um knapp 30 Prozent reduzieren. Damit nicht ländliche Kommunen auf weiter Flur ohne Pfarrer dastehen, werden auch in den Ballungsgebieten Stellen gekürzt. So versuche die Kirche, eine halbwegs faire Versorgung sicherzustellen trotz knapper Mittel, sagt Michael Schneider.

Im Grunde genommen sei man hierzulande ja noch verwöhnt, findet Heinz Schnürle: Er weiß von Regionen, zum Beispiel bei Ravensburg, wo auf 40 Quadrat-Kilometer ein evangelischer Pfarrer kommt. Dort sei das schon lange so. Klar sei aber auch: Die Denkweise „ein Ort, ein Pfarrer“ ist bei den Menschen in Weinstadt tief verankert.

In den Gemeinden passiert weiterhin einiges

Umso wichtiger sei es, den Gemeindemitgliedern jetzt zu zeigen: Nur weil es weniger Pfarrer werden, passiert in den Gemeinden trotzdem noch jede Menge. Gemeinsame Aktionen sind geplant, man wolle versuchen, die Menschen in den Ortschaften auch für Angebote der jeweils anderen Gemeinde zu begeistern. Wenn alle an einem Strang ziehen, lasse sich die Arbeit ja auch besser verteilen, glauben die drei Pfarrer.

Geplant sind in den kommenden Wochen und Monaten verschiedene Veranstaltungen, zum Beispiel eine Kopfhörer-Disco mit „DJ Faith“ in der Endersbacher Kirche am Palmsonntag, 2. April, oder die seit dem 22. Februar laufende Aktion „Klimafasten“ in Strümpfelbach. Besonders wichtig sei es ihnen, trotz aller Veränderung noch genügend Zeit für die Menschen zu finden. „Dass wir Gesicht zeigen in unserem Ort, ist für die Kirche auch wichtig“, sagt Heinz Schnürle.