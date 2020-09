Für Thomas Meier, den Betriebsleiter der Stadtwerke Weinstadt, war der Energiewendetag 2020 rundum ein Erfolg. Die Besucher gaben sich bei strahlendem Herbstwetter die Klinke in die Hand, als die neue Energiezentrale III an der Rommelshauser Straße, an der Einmündung zum Neubaugebiet Halde V, ihre Türen für insgesamt drei Gruppen geöffnet hatte. Das auffällige, noch einsam stehende Gebäude hat zwei Eigentümer: Im Untergeschoss befindet sich die Energiezentrale der Stadtwerke, darüber sind