Internationaler Frauentag am 8. März: Kommunales Kino Weinstadt zeigt drei Filme

Passend zum wiederkehrenden Internationalen Frauentag am Mittwoch, 8. März, zeigt das Kommunale Kino im Stiftshof Beutelsbach, Stiftstraße 32, drei Filme in den kommenden Wochen. Das hat die Stadt Weinstadt mitgeteilt. Den Start macht „The Other Side of the River“ am Dienstag, 28. Februar, um 20 Uhr. „Aretha Franklin: Amazing Grace“ folgt am Dienstag, 7. März, und „Dear Future Children“ am Dienstag, 14. März.

Im Kampf gegen IS und Patriarchat

„The Other Side of the River“ ist ein deutsch-finnischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2021. Die 19-jährige Hala entkommt einer arrangierten Ehe, indem sie den Euphrat überquert, um bei einer kurdischen Frauenverteidigungseinheit ein neues Zuhause zu finden - eine Einheit, die darauf ihre Heimatstadt Minbij vom Islamischen Staat befreit. Für ihre Mitstreiterinnen ist der Feind nicht nur der IS, sondern das Patriarchat im Allgemeinen, mit der (Zwangs-) Ehe als ultimativer Unterdrückungsinstitution.

Filmstart am Dienstag, 28. Februar, ist um 20 Uhr. Wer möchte, kann schon um 19.45 Uhr kommen und sich im Foyer über die Arbeit des Integrationsvereins Weinstadt beim Vereinsvorsitzenden Lothar Holzwarth informieren.

Wajiha Said berichtet vom Alltag kurdischer Frauen

Wajiha Said, Mitglied im Vorstand des Integrationsvereins, wird vor Filmbeginn einen persönlichen Einblick zum Alltag von Frauen in der Region geben. Die Kurdin kommt aus der Region Rojava und lebt mit ihrer Familie seit 2015 in Weinstadt. Wajiha Said ist Schriftstellerin und hat unter anderem ein Buch über ihre Flucht geschrieben. Als Kurdin war sie 25 Jahre lang Arabischlehrerin in Nordostsyrien. Sie wird bei Interesse auch im Anschluss des Films für Fragen zur Verfügung stehen.

„Aretha Franklin: Amazing Grace“ ist am Dienstag, 7. März, um 20 Uhr zu sehen. Das Kommunale Kino zeigt den Film in Zusammenarbeit mit dem Jazzclub Armer Konrad (JAK) anlässlich der 25. Weinstadt-Jazztage. Nach dem Film steht der JAK-Keller offen, um bei Musik von Aretha Franklin einen Absacker zu genießen.

Aretha Franklins Film erschien mit 46 Jahren Verspätung

1972 steht Aretha Franklin im Zenit ihrer Karriere. Doch nach 20 Studioalben, inklusive elf Nummer-eins-Hits, beschließt die Queen of Soul, zu ihren musikalischen Wurzeln zurückzukehren: In der Missionary Baptist Church in Watts, Los Angeles, gibt sie zusammen mit dem Southern California Community Chor und der Gospellegende Reverend James Cleveland ein Konzert und lässt einen Mitschnitt für das Album aufnehmen.

Das Ergebnis „Amazing Grace“ ist bis heute das meistverkaufte Gospelalbum aller Zeiten. Festgehalten wurde das Konzert von einem Filmteam unter der Regie von Sydney Pollack. Aufgrund technischer und juristischer Schwierigkeiten wurden die Aufnahmen jedoch nie öffentlich gezeigt. Erst jetzt, 46 Jahre später, erstrahlt der Film auf der großen Leinwand.

Klimaaktivistinnen aus drei Ländern

„Dear Future Children“ ist am Dienstag, 14. März, um 19.30 Uhr zu sehen. Der deutsch-britische Dokumentarfilm beschreibt drei Länder, drei Konflikte, drei Frauen und ein ziemlich ähnliches Schicksal: Tränengas und Gummigeschosse, Wasserwerfer und tödliche Dürre, Regierungen, die nicht zuhören wollen, und eine junge Generation, die zu Recht wütend ist.

Doch sie haben nicht vor, aufzugeben: weder Hilda, die in Uganda für die Zukunft unserer Umwelt kämpft, noch Rayen oder Pepper, die in Santiago de Chile und Hongkong für mehr soziale Gerechtigkeit und Demokratie auf die Straßen gehen. Sie kämpfen weiter. Für ihre und unsere zukünftigen Kinder.

Gespräch mit Sprecherin von Fridays for Future

Im Anschluss an den letzten Frauenfilmabend anlässlich des Internationalen Frauentages 2023 gibt es ein Gespräch mit Fabian Lieb, Produktionsleiter des Films, und Judith Scheytt aus Weinstadt, Sprecherin Fridays for Future Stuttgart.

Weitere Infos gibt es beim Kommunalen Kino unter Tel. 0 71 51/6 74 37, per E-Mail an kommunaleskino@weinstadt.info oder unter www.weinstadt.de.