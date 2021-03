Freude herrscht beim Tafel-Laden in Weinstadt. Am Freitagnachmittag ist dem Tafelverein beim Autohändler Burger Schloz in Endersbach sein neues „Dienstfahrzeug“ übergeben worden: ein Mercedes-Vito, komplett finanziert vom Ehepaar Irmgard und Rudi Bort. Es ist nach Angaben des stellvertretenden Vorsitzenden Joachim Michelbach bereits der dritte Wagen dieser Art im Besitz der Tafel in Weinstadt.

„Täglich fahren wir von 7 bis circa 10 Uhr circa 65 Kilometer, um Waren bei den Lieferanten