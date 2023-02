Jubiläum statt Corona-Sorgen: Mode am Markt in Endersbach feiert 40. Geburtstag

Christian Hartmann hat als Bub oft seine Hausaufgaben hinten im Kosmetik- und Modegeschäft seiner Mutter erledigt. Ursula Hartmann gründete das Unternehmen 1983, zunächst hatte sie Räume in Korb, dann in Großheppach, in Beutelsbach am Marktplatz, 1995 kommt die Filiale in Endersbach hinzu - bis schließlich der endgültige Umzug in die Strümpfelbacher Straße 21 erfolgte. 2012 übernahm der Sohn „Mode am Markt“, dieses Jahr darf er großes Jubiläum feiern. Das tut umso mehr gut, weil die Branche eine wirklich schwere Zeit hinter sich hat.

Durch besonderen Service vom Online-Handel absetzen

Ein fast lebensgroßer Steiff-Teddybär neben der Eingangstür, viel Platz und Ausleuchtung zwischen den Regalen und Kleiderständern, eine Espresso-Maschine und Konfekt an der Theke - in Christian Hartmanns Modegeschäft liegt der Fokus nicht nur auf dem Verkauf von Damenkleidung, das fällt sofort auf.

Es ist die Strategie des Endersbacher Modehändlers, sich vom Online-Handel abzusetzen: durch einen besonderen Service, Kontakt zu den Kunden, Beratung, Aufenthaltsqualität im Geschäft. Das komme besonders bei den vielen Stammkunden gut an, so der Inhaber.

2011 Ladenfläche im Endersbacher Zentrum vergrößert

Bevor Christian Hartmann das Modegeschäft übernommen hat, war er als Prokurist angestellt. Er habe sich selbstständig machen wollen, berichtet der Modehändler heute: „Das hat mit dem Wunsch meiner Mutter gut zusammengepasst.“ Sie habe damals in Rente gehen wollen.

Gemeinsam mit der Mutter baut er die Ladenfläche im Endersbacher Zentrum noch aus, ein benachbartes Geschäft kommt als Fläche dazu, so kommt der Modeladen insgesamt auf über 250 Quadratmeter. Im Herbst 2011 eröffnet das „Mode am Markt“ neu als Multi-Label Store mit angrenzendem Marc-Cain-Store. Kurz darauf zieht sich Ursula Hartmann aus den Geschäften zurück.

Corona-Pandemie trifft auch sein Geschäft hart

Ob er es je bereut hat, das Unternehmen seiner Mutter weiterzuführen? Grundsätzlich nicht, aber: „Klar: Zu Corona-Zeiten hat man's nicht unbedingt toll gefunden“, gibt der Modehändler zu. Gerade der persönliche Kontakt zu den Kunden, auf dem sein Geschäftsmodell beruht, wurde zwischenzeitlich so gut wie unmöglich gemacht.

Dennoch hat Hartmann auch während der Pandemie weitergemacht, sich als Sprecher der Endersbacher Einkaufstraße für den lokalen Einzelhandel starkgemacht. Dabei hat Christian Hartmann auch in Hinblick auf die Corona-Politik und die ständig wechselnden Regeln oft kein Blatt vor den Mund genommen.

Endlich nach vorn schauen: Mode am Markt hat Vor-Pandemie-Level wieder erreicht

Eine schwere Zeit für die gesamte Branche, mit der Mode am Markt jetzt endgültig abschließen möchte. Personal abbauen musste Christian Hartmanns Geschäft während der Pandemie zum Glück nicht, alle zehn Mitarbeiterinnen seien geblieben. Lediglich eine Stelle, die freigeworden war, weil jemand in Rente ging, sei während der Pandemie nicht nachbesetzt worden. Das könnte sich aber noch dieses Jahr ändern: Denn 2023 ist Mode am Markt von den Verkaufszahlen her wieder auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen. Endlich.

Ein Grund mehr, bunte Luftballons ins Schaufenster zu hängen - auch, wenn der wahre Anlass dafür natürlich das Jubiläumsprogramm der kommenden Tage ist. Dafür hat sich der Modehändler einiges einfallen lassen: Unter anderem hat er am vergangenen Wochenende eigenhändig die mobile Gin-Bar der vielfach ausgezeichneten Boar-Gin-Destillerie aus dem Schwarzwald abgeholt. Vor dem Geschäft wird ein Zelt aufgebaut, auch ein Catering soll es geben.

Jubiläumsprogramm: Modenschau, Verkaufsaktionen, Verlosungen

Los geht es am Donnerstag, 2. März: Um 11, 14 und 16 Uhr mit einem „Fashion-Talk“: Laut Ankündigung von Mode am Markt werden Models aktuelle Outfits der Marke Joseph Ribkoff präsentieren und eine Ribkoff-Repräsentantin wird diese erklären und auf Fragen aus dem Publikum eingehen.

Natürlich darf auch eine besondere Verkaufsaktion nicht fehlen: Wer an diesem Tag ein Teil des kanadischen Modelabels kauft, bekommt einen kleinen Joseph-Ribkoff-Regenschirm dazu (solange Vorrat reicht) und unter allen Kundinnen des Wochenendes soll ein Ribkoff-Artikel frei nach Wahl verlost werden.

Mode am Markt: Am Samstag kommt die Gründerin zu Besuch

Am Freitag, 3. März, läuft um 12, 15 und 18 Uhr die nächste Marke auf: Dann veranstaltet das Modegeschäft eine „Fashion-Show“ mit dem schwäbischen Label Luisa Cerano und ebenfalls ein markengebundenes Give-away in Kooperation mit der Kosmetik-Firma Sisley und einen Beratungsstand der Parfümerie Godel. Für die „Fashion-Show“ braucht es aber eine Anmeldung.

Am Samstag, 4. März, besucht jemand ganz Besonderes die Jubiläumsfeier: Von zehn bis 14 Uhr wird Christian Hartmanns Mutter und Unternehmensgründerin Ursula Hartmann vor Ort sein. Außerdem findet von 10 bis 18 Uhr der „Princess & Cambio Fashion Day“ statt. Auch hier gibt es eine Modenschau und eine Verlosung für Cambio-Kundinnen, beim Kauf eines Princess-Artikels erhält die Kundin ein Princess-Shirt gratis dazu.