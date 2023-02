Jugendgemeinderäte aus Weinstadt verabschieden sich, wer kandidiert?

„Make Weinstadt youth again“ - von diesem Slogan zur Wahl des sechsten Jugendgemeinderats der Stadt Weinstadt kann man nun halten, was man will, fest steht: Die mitten in der Corona-Pandemie angetretene Amtszeit des amtierenden jungen Gremiums geht zu Ende, Neuwahlen stehen an vom Montag, 20. März, bis Donnerstag, 30. März, als reine Onlinewahl. Die Wahlkampagne sowie die Infoveranstaltungen zu den Wahlen des sechsten Jugendgemeinderats in Weinstadt sind bereits im vollen Gange.

Stadtjugendreferent Kurt Meyer berichtet in der jüngsten Sitzung des Jugendgemeinderats, es gebe „viele interessierte Gesichter“.

Er hat bereits Schulen im Weinstädter Bildungszentrum besucht, um den wahlberechtigten Jahrgängen den Jugendgemeinderat näherzubringen. Kurt Meyer hofft, dass sich noch genug Kandidaten melden - „25 Bewerber wären super“ - so könne auch eine „tatsächliche Wahl“ zustande kommen.

Bis jetzt nur wenige Bewerbungen für Jugendgemeinderat

Für die 13 Plätze im Gremium seien bereits vier Bewerbungen eingegangen, so der Stand bei der jüngsten Sitzung. Über die noch geringe Anzahl macht sich der Jugendreferent allerdings noch keine Sorgen: „So war es auch schon die Jahre zuvor bei den Wahlen.“ Zudem gehe die Bewerbungsphase bis zum 23. Februar und somit sei noch genügend Zeit für potenzielle Kandidaten, mit ihrer Kandidaturerklärung aufzuschlagen.

Um den Wechsel der Mitglieder so einfach wie möglich zu gestalten, plant Kurt Meyer bereits ein Einführungsseminar im April. Dabei sollen dann alle neuen Amtsträger sich kennenlernen und in die letzten Projekte des vorherigen Rats eingeweiht werden. Nach Möglichkeit werden auch ehemalige Mitglieder als Referenten dabei sein - „auch um von der Gemeinschaft hinter dem Rat zu erzählen“.

Letztes Projekt: Widmungstafel an der Jugendeiche

Ein Konzept, das der Jugendreferent ebenso beibehalten möchte, ist „der grüne Ordner“. Darin werden wichtige Dokumente wie aktuelle Anträge und Stände, Bescheinigungen und Projektbeschreibungen gesammelt: „Eben alles, was für den nächsten Jugendgemeinderat wichtig ist.“ Rajiv Heimann hatte bislang als Erster Vorsitzender die Verantwortung für besagten Ordner und fragt für den nächsten Rat ironischerweise: „Kann der Ordner eine neue Farbe bekommen? Das Grün sticht so raus.“ Daraufhin lacht Kurt Meyer und antwortet: „Die Farbe ist mir egal. Hauptsache wir geben dem nächsten Rat eine gute Möglichkeit, an die Projekte anzuknüpfen.“

Das letzte Projekt des noch amtierenden Jugendgemeinderats wird voraussichtlich die Fertigstellung der Widmungstafel an der Eiche sein. Bei diesem „Klima-Mahnmal“ könne sich der Jugendgemeinderat auch ein „eigenes Denkmal“ setzen, so Kurt Meyer.

Jugendliche treten keine weitere Amtszeit an

Doch werden nicht auch altbekannte Gesichter beim sechsten Jugendgemeinderat wieder anzutreffen sein? Auf diese Frage folgt im Jugendgremium zuerst Stille, dann erheben sich langsam die gesenkten Köpfe und die Mitglieder tauschen wissende Blicke aus. „Es wird sich wohl keiner von uns noch mal aufstellen lassen“, sagt Anthony Kaiser und erklärt den Hauptgrund dafür: „Wir haben einfach keine Zeit.“

Die einen schreiben diesen Sommer ihr Abitur, die anderen beginnen mit ihrem Studium und ziehen sogar teilweise in eine andere Stadt. Zwischen dem Lernen und Neueinfinden würde es „zu stressig“ werden, sich aktiv im Jugendgemeinderat zu engagieren. Es sei den Jugendlichen aus Weinstadt gegenüber nicht gerecht, im Gremium zu sein, wenn man sich nicht aktiv um sein Amt kümmern könne. Rajiv Heimann ergänzt: „Es ist keine Frage des Nicht-mehr-Wollens, sondern des Nicht-mehr-Könnens“. Dieser Aussage stimmen auch die anderen Mitglieder mit enttäuschter Miene zu. Alle Mitglieder des fünften Jugendgemeinderats sind sich einig: „Es war eine echt tolle Zeit.“

Wer kann kandidieren?

Sich zur Wahl aufstellen lassen dürfen sich alle Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, die zwischen dem 31. März 2004 und dem 30. März 2009 geboren sind. Die Bewerber müssen seit mindestens 30. Dezember 2022 in Weinstadt mit ihrem Erstwohnsitz gemeldet sein und sie dürfen kein bereits gewähltes Mitglied im Gemeinderat der Stadt Weinstadt sein.

Um seine Kandidatur zu erklären, muss der Bewerbungsbogen, der dem persönlichen Brief an alle Wahlberechtigten von Oberbürgermeister Michael Scharmann beiliegt, postalisch eingereicht werden, oder es geht auch online unter www.weinstadt.de/kandidatenbewerbung.