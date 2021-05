Eine „pragmatische“ Lösung gegen wilden Müll in den Weinbergen hat der Weinstädter Jugendgemeinderat vorgeschlagen: Die Stadt soll mehr Mülleimer aufstellen. So pauschal wird das allerdings abgelehnt. „Wir sind überzeugt, dass mehr Müll entsteht, wo es Mülleimer gibt“, sagte Oberbürgermeister Michael Scharmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Für regelmäßig schlimm vermüllte Plätze sollen individuelle Lösungen gefunden werden.

Jugendgemeinderat ist überzeugt: Es gibt zu wenig