Jugendliche in Weinstadt haben gewählt: Semi Russ (14) ist Stimmenkönig

In der vergangenen Woche haben in Weinstadt die Wahlen für den sechsten Jugendgemeinderat stattgefunden. Seit Freitagabend stehen die Ergebnisse fest. 13 Jugendliche hatten sich laut Mitteilung der Stadt Weinstadt dazu entschieden, Verantwortung übernehmen zu wollen und sich für die Belange der Jugend in Weinstadt tatkräftig einzusetzen. Sie haben ihren Hut in den Ring geworfen und für einen Sitz im Jugendgemeinderat der Stadt Weinstadt kandidiert. Nach zehn Tagen Online-Wahl hat Weinstadts Jugend nun entschieden und das Stadtjugendreferat teilt das amtliche Endergebnis der Wahlen mit.

Semi Russ ist Stimmenkönig

Mit großem Abstand als Stimmenkönig mit 405 Stimmen wurde Semi Russ gewählt. Der erst 14-jährige Beutelsbacher tritt somit im Jugendgemeinderat in die Fußstapfen seiner beiden Brüder Denis und Levent. Auf dem zweiten Platz folgt Max Scharmann aus Strümpfelbach, der 298 Stimmen erhielt.

Dahinter liegt mit 290 Stimmen Judith Scheytt aus Beutelsbach auf Platz drei. Simon Boßle aus Beutelsbach erzielte 272 Stimmen. Auf den Plätzen fünf bis 13 folgen Franziska Heichel (266 Stimmen), Kai Huber (261 Stimmen), Mathea Legler (255 Stimmen), Lisa-Marie Drews (222 Stimmen), Ida-Sophie Thienst (179 Stimmen), Rajaa Mohamad und Julian Friede (jeweils 170 Stimmen), Jona Spiller (145 Stimmen) und Seymanur Cakmak (129 Stimmen). Die Wahlbeteiligung lag bei 22 Prozent.

Einsetzung des sechsten Jugendgemeinderats erfolgt am 17. April

Der sechste Jugendgemeinderat konstituiert sich am Montag, 17. April, um 19.15 Uhr im Sitzungssaal Steinscheuer bei der Häckermühle in Großheppach. Davor wird um 18 Uhr noch unter der Sitzungsleitung des Ersten Vorsitzenden Rajiv Heimann der fünfte Jugendgemeinderat zum letzten Mal tagen und von ihm aus seinem Amt verabschiedet. Oberbürgermeister Michael Scharmann wird an diesem Abend den bisherigen Ersten Vorsitzenden aus seinem Amt entlassen und gleichzeitig die neuen Jugendgemeinderäte verpflichten.

Die erste öffentliche Sitzung des neuen Jugendgemeinderats findet voraussichtlich am Montag, 8. Mai, statt. Auf der Tagesordnung wird dann unter anderem die Wahl des neuen Vorstandes stehen.