Kampf für Frauenrechte: Autorin Wajiha Said flüchtete 2015 nach Weinstadt

Wajiha Said findet es nicht gut, wenn Frauen im Krieg Waffen tragen. Dabei hat sie selbst im syrischen Krieg alles verloren. Bis 2015 hat sich die kurdische Autorin und Arabisch-Lehrerin in ihrer Heimat mit einer Hilfsorganisation für die Rechte von Frauen eingesetzt, Projekte organisiert, informiert.

Zu Fuß und schwer verletzt von Syrien nach Deutschland

Am Anfang hätten auch viele Männer mitgeholfen, erzählt die 53-Jährige. Dann sind alle geflohen. Schließlich fällt auch die Hilfsorganisation dem Krieg zum Opfer: Laptops, Unterlagen - alles weg. Ihre Familie ergreift ebenfalls die Flucht. Zu Fuß durch sechs Länder. In Weinstadt wagt sie den Neuanfang.

Manchmal habe ihre Tochter immer noch Angst vor Wäldern, erzählt Wajiha Said. Auf der Flucht haben sie oft in Wäldern übernachtet. Sie selbst verletzte sich so schwer, dass sie in Deutschland ein neues Kniegelenk eingesetzt bekommen musste. Aufgeben oder umkehren sei aber nie eine Option gewesen: „Wenn wir in Syrien bleiben, verlieren wir unser Leben“ - dieser Gedanke sei ein starker Antrieb gewesen.

in Weinstadt ein neues Leben aufgebaut

Inzwischen lebt die Syrerin mit ihrem Mann am Endersbacher Ortsrand. Es ist ein altes Haus, doch das Ehepaar hat die Wohnung modern eingerichtet. Im Flur liegt ein neuer Teppichboden. Im Wohnzimmer grüne Zimmerpflanzen und weiße Vorhänge vor dem Fenster. Auf dem Tisch am Sofa köchelt in einem Kännchen duftender Mokka. So viel Tradition muss dann schon sein. Diese Wohnung war für die Geflüchteten 2015 gleich die zweite Station nach der Erstaufnahme. Rund sieben Jahre später ist ein Zuhause daraus geworden. Gerade einem alten Haus können die Bewohner Seele einhauchen, sagt Wajiha Said.

Seit sie in Deutschland ist, hat sie drei Romane geschrieben, außerdem ein Buch über ihre Flucht. Alles auf Arabisch, sie ist auf der Suche nach einem Verleger, der die Romane ins Deutsche übersetzt und herausgeben möchte, erzählt die 53-Jährige. Das Ankommen, der Neustart, die Integration - es war nicht immer leicht und es stecken viel Arbeit und Willenskraft dahinter, daraus macht sie kein Geheimnis. „In Syrien waren wir reiche Leute“, erzählt sie. Hier wieder von null anzufangen und mit ganz wenig Geld auszukommen, sei durchaus eine Herausforderung gewesen.

Wajiha Said schreibt Bücher und engagiert sich im Integrationsverein

Sie und ihre beiden erwachsenen Kinder, zum Zeitpunkt ihrer Flucht war der Sohn 18 Jahre alt, die Tochter 20, hätten es mit der Integration leichter gehabt. Für ihren Mann sei es manchmal wirklich schwer gewesen. Doch jetzt habe auch er Arbeit gefunden und sei richtig zufrieden. Ihre Tochter habe vor ein paar Monaten geheiratet, erzählt die Mutter stolz.

Wajiha Said ist seit längerem schon als Beisitzerin beim Weinstädter Integrationsverein aktiv, der Verein habe ihrer Familie schließlich beim Ankommen geholfen. Außerdem gibt sie Lesungen, zuletzt hat sie beim Kommunalen Kino in Weinstadt einen Vortrag gehalten. Seit kurzem macht sie außerdem eine Fortbildung zur Sprach- und Integrationsvermittlerin. Eine Arbeit, die ihr große Freude macht.

In einem ihrer Bücher kommt Sex vor - in ihrer Heimat ein Skandal

Dass Wajiha Said selbstbewusst auftritt und ihr Leben selbst bestimmt, hat allerdings nichts mit ihrer Flucht zu tun. Die Kurdin hat in Syrien Arabisch studiert, nach ihrem Studium als Lehrerin gearbeitet. Sie sei durchaus gläubig, sagt sie, mit den islamischen Institutionen wolle sie aber nichts zu tun haben. Ihr Glauben sei eine Sache zwischen ihr und Gott.

Als Roman-Schriftstellerin hat sie in ihrer Heimat schon einen kleinen Skandal ausgelöst: In einem ihrer Bücher schreibt sie über Sexuelles, in ihrer Kultur immer noch ein Tabuthema. Dazu hat die 53-Jährige eine klare Haltung: Sie bilde in ihren Romanen die Realität ab, sagt sie. Und da gehöre eben auch mal Sex dazu.

Fehlende Frauenrechte: Manchmal ist es leichter, sich zu fügen

Ob kurdische Frauen wirklich besonders stark sind, so wie sie im Westen gerne dargestellt werden? Darauf möchte sich die Kurdin nicht festlegen: „Manche Frauen sind stark“, egal in welcher Kultur. Tendenziell seien Kurden wohl etwas weltoffener als ihre arabischen Nachbarn: Das zeige sich auch bei manchen Traditionen wie zum Beispiel Hochzeiten, wo bei den Kurden nicht nach Geschlechtern getrennt gefeiert werde.

Manche kurdischen Frauen tragen Kopftuch, andere nicht, so wie Wajiha Said selbst auch. Trotzdem seien auch in der kurdischen Kultur die patriarchischen Strukturen tief verankert. Sie schätzt, dass sich etwa zehn bis 20 Prozent der Kurdinnen in ihrer Heimat aktiv für ihre Rechte und Freiheiten einsetzen: „Ich war eine von ihnen.“ Es sei wirklich ein Kampf. Viele Frauen fügen sich ihrer Erfahrung lieber den patriarchischen Strukturen: „Manche Frauen brauchen ein leichtes Leben.“

Druck lastet auch auf den Männern, durch Krieg nimmt Gewalt überall zu

Die Traditionen zwingen aber nicht nur den Frauen, sondern auch den Männern ein Korsett auf, erzählt Wajiha Said. Ihrem Partner sei oft vorgeworfen worden, er sei schwach, gar kein richtiger Mann: „Weil seine Frau Freiheiten hat.“ Durch den Krieg habe auch die Gewalt im Alltag der Menschen in Syrien ganz allgemein zugenommen: Es gebe wieder mehr Gewalt gegen Frauen, auch in kurdischen Familien, Festhalten an den Traditionen in einer zusammenbrechenden Welt, Vergewaltigungen, sogar Zwangsehen von Minderjährigen kämen vor - wenn auch bei den Kurden eher selten.

Die Flucht nach Europa sei deswegen für viele Frauen aus Syrien, egal ob arabisch oder kurdisch, die Gelegenheit gewesen, durch eine legale Scheidung einer erzwungenen Ehe oder einem gewalttätigen Ehemann zu entkommen. Sie persönlich wisse von mehreren Frauen, die nach ihrer Flucht von diesem Recht auch Gebrauch gemacht hätten und jetzt zum ersten Mal ihre Freiheit entdecken, ihre Bildung nachholen, die ihnen in Syrien vorenthalten worden sei, berichtet die 53-Jährige. Auch Männer kosten hier ihre Freiheiten aus - das Problem sei nur, dass viele Männer trotzdem von den Frauen erwarten, sich aus dem öffentlichen Leben herauszuhalten und traditionell zu leben, kritisiert die Autorin.

Große Hoffnungen in eine neue Generation

Aus Gesprächen mit einer älteren Nachbarin in Endersbach weiß Wajiha Said aber: Auch in Deutschland ist es noch gar nicht so lange her, dass Frauen für grundlegende Rechte kämpfen mussten. Ob sie sich für ihre Heimat eine ähnliche Entwicklung vorstellen kann, wie sie in den vergangenen 100 Jahren in Deutschland passiert ist? Zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu sagen: „Meine Heimat ist ganz kaputt.“

Nach dem Krieg muss das ganze Land erst einmal wieder aufgebaut werden. Trotzdem hat die 53-Jährige Hoffnung: „Ich glaube an die neue Generation.“ Es sei eine Generation, die zwar aus den Trümmern einer Nation erwachse, aber gerade auch durch die Flucht nach Europa neue Impulse erlebe. Etwas verändere sich, sei im Umbruch. Gerade im Wiederaufbau sieht sie eine Chance, dass auch die Männer die Wichtigkeit der Frauen in einer Gesellschaft endlich anerkennen. Dann könne sich wirklich etwas verändern: „Wenn Männer auch an die Frauen, die Freiheit und das neue Leben glauben.“