Am 14. April sind in Baden-Württemberg die Corona-Verordnungen für Kindertagesstätten und Schulen entfallen. Damit gibt es auch an den Kitas und Schulen in Weinstadt keine Zugangsbegrenzungen oder Testverpflichtungen mehr. Das hat die Stadt Weinstadt auf Nachfrage bestätigt.

Städtische Mitarbeiter tragen auf den Gängen weiterhin FFP2-Masken

Lediglich aus Gründen der Arbeitssicherheit seien in den Kitas und für das städtische Personal an den Schulen weiterhin