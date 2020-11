Seit Montag, 23. November, gibt es kein Durchkommen in Strümpfelbach mehr. Die Ortsdurchfahrt ist gesperrt. Unter anderem wird hier die Straße ausgebessert, Schlaglöcher sollen verschwinden. Doch bis die Arbeiten fertig sind, hat die Baustelle auch so manche negative Auswirkung auf das Leben in diesem Stadtteil.

An vielen Stellen in der Hindenburgstraße ist der Asphalt aufgerissen. Straßenschäden werden ausgebessert und Rohrbrüche beseitigt. Bagger, Laster und kleinere