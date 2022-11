Kein Geld für Weihnachtsgeschenke: Weinstädter können Kinderwünsche erfüllen

Es werde langsam Zeit für eine schöne Tradition, der Weihnachtswunsch-Aktion, so die Stadt Weinstadt in einer Pressemitteilung: Denn jedes Kind freut sich über Geschenke. Doch manche Familien können es sich leider nicht leisten, ihren Kindern einen bestimmten Weihnachtswunsch zu erfüllen.

Deswegen hat die Stadt Weinstadt vor einigen Jahren die Weihnachtswunsch-Aktion im Rathaus Beutelsbach ins Leben gerufen - und das gemeinsam mit dem Tafelladen Weinstadt. Viele Wünsche können dabei in Erfüllung gehen. „Wir wollen Familien, die auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind, eine Freude zur Weihnachtszeit machen“, sagt Oberbürgermeister Michael Scharmann.

Berechtigte Familien bekommen Wunschkarten

Die Weihnachtswunsch-Aktion der Stadt Weinstadt funktioniert ganz einfach: Die Familien, die mitmachen können, erhalten in den nächsten Tagen Post von Oberbürgermeister Michael Scharmann - samt einer beigefügten Wunschkarte. Auf der Karte können die Kinder mitteilen, wie alt sie sind und ob sie ein Junge oder Mädchen sind. In einem großen Feld können sie dann ihren Weihnachtswunsch im Wert von bis zu 20 Euro notieren.

Die Karte muss bis spätestens Freitag, 18. November, zurück im Rathaus Beutelsbach sein. Die Adresse ist bereits aufgedruckt. Das Porto bezahlt die Stadt Weinstadt. Die eingesendeten Karten werden dann ab Montag, 21. November, im Rathaus Beutelsbach ausgehängt. Dort können die Besucher eine Wunschkarte mitnehmen, das Geschenk besorgen und im Rathaus bis Freitag, 2. Dezember, wieder abgeben.

Oberbürgermeister Michael Scharmann überreicht die Geschenke persönlich

Am Mittwoch, 14. Dezember, können die Familien mit ihren Kindern das Geschenk dann zwischen 16 und 18 Uhr am Trausaal vor dem Rathaus Beutelsbach abholen. Dann wird OB Scharmann persönlich die Geschenke überreichen. „Ich freue mich auf viele glückliche Kinderaugen an Weihnachten und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute“, sagt Scharmann.

Die Weihnachtswunsch-Aktion findet in diesem Jahr zum fünften Mal in Weinstadt statt. Bei der Weihnachtswunsch-Aktion mitmachen können alle Kinder bis 16 Jahre, deren Eltern einen Weinstadt-Tafel-Ausweis haben und/oder Wohngeld beziehen. Auch Familien, die staatliche Unterstützung wie etwa Jugendhilfe oder Leistungen nach SGB II und SGB XII bekommen, können - mit einem entsprechenden Nachweis - eine Wunschkarte unter der Telefonnummer 0 71 51/69 31 51 erhalten und so bei der Aktion mitmachen. Wer Fragen zu der Aktion hat, kann sich auch unter der Nummer 0 71 51/69 32 28 melden.