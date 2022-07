Kein Verkehrschaos, viele Wespenstiche: Bilanz zum Remsufer Open Air Weinstadt

Insgesamt 2100 Besucherinnen und Besucher wurden beim dreitägigen Remsufer Open Air in Weinstadt gezählt. 2100 Menschen, die nach Großheppach anreisten, um Violinist Nigel Kennedy, das Singer-Songwriter-Duo „Lumpenpack“ und die Cover-Band „Daredevils“ live zu erleben.

Doch ein Verkehrschaos rund um die Mühlwiesen blieb aus, berichtet Jochen Beglau, Leiter des Amts für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Stadtmarketing bei der Stadt Weinstadt. „Die Parkplätze haben ausgereicht“, sagt er. „Die meisten Gäste sind mit der Bahn angereist.“ Und das sogar am Samstag, als es größere Störungen beim Öffentlichen Personennahverkehr in

Stuttgart gab. „Unsere Werbung für den ÖPNV ist daher aufgegangen, was uns sehr freut“, sagt Beglau. Die Festivalgäste seien teilweise aus Holland, Schottland und aus ganz Deutschland angereist. „Die Bandauswahl hat gestimmt. Wir hatten an allen drei Tagen ein komplett unterschiedliches Publikum“, so der Kulturamtschef.

Organisation hinter den Kulissen

Auch sonst habe es keine gravierenden Vorfälle an den Festival-Tagen gegeben. Lediglich am Samstag, beim Auftritt der Band „Das Lumpenpack“, musste das Deutsche Rote Kreuz die Anzahl der Helfer aufstocken, von drei auf sieben. „Einige Besucher hatten mit Wespenstichen zu kämpfen“, sagt Beglau. Eine Besucherin habe außerdem einen allergischen Schock erlitten und musste mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden. „Ansonsten war alles sehr friedlich und ruhig“, lautet das Resümee des Kulturamtschefs. Damit die Konzerte stattfinden konnten, waren neben dem Organisationsteam zudem 20 Ehrenamtliche im Einsatz. „Hauptsächlich bei den Kassen und beim Einlass, aber auch nach den Konzerten beim Aufräumen und Herrichten des Geländes für den neuen Konzerttag“, sagt Jochen Beglau. Für den Kulturamtschef war das Remsufer Open Air ein voller Erfolg. „Es gibt immer Kleinigkeiten, die man verbessern kann, das ist klar.“

"Aber letztlich müssen sich die Besucher wohlfühlen, von der Ankunft in der Stadt und am Gelände bis zum Verlassen“, so Jochen Beglau. Als Nächstes folge eine interne Rückblick-Runde, um alles zu besprechen. Wie viel das Remsufer Open Air die Stadt gekostet hat und wie viel eingenommen wurde, ist noch nicht bekannt. Beglau: „Die Zahlen werden voraussichtlich im Herbst im Gemeinderat vorgestellt.“