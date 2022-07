Keine Post, kaum Einzelhandel: Wie geht es weiter in Weinstadt-Schnait?

„Gespräch über die Nahversorgung im Stadtteil Schnait“ lautete die Überschrift, unter der am Dienstag in der Schnaiter Halle eine Bürgerversammlung stattfand.

Eingeladen hatte dazu die Weinstädter Stadtverwaltung. Wie sehr dieses Thema den Schnaitern unter den Nägeln brennt, zeigte sich bereits an den lebhaften Diskussionen auf dem Parkplatz vor der Halle, die sich in den gut besetzten Sitzreihen fortsetzten, bevor Oberbürgermeister Michael Scharmann die Teilnehmer begrüßte.

Dorfladenverein erweist sich als Glücksfall

Dass Familie Stahl im März ihr Geschäft aufgab und der Ort damit auch noch seine Postfiliale verlor, analysierte Scharmann, habe wie ein Alarmsignal gewirkt und bei vielen Menschen das Gefühl erzeugt, „alles ist weg: Metzgerei, Bäckerei, Apotheke, Volksbank und Kreissparkasse“.

Als geradezu unglaublicher Glücksfall erweise sich da doch der Dorfladenverein mit seinem „Lädle“. Egal, wer auch immer aufgebe und sein Geschäft schließe, es lägen dafür immer wirtschaftliche Gründe vor. Bei einer Ortschaft mit 3300 Einwohnern müsste sich doch jemand finden lassen, sinnierte das Stadtoberhaupt, der selbst über Schnaiter Wurzeln verfügt. Der Einsatz sei zu hoch, es funktioniere nicht, wenn ein Laden im Ort von den Kunden nur dafür genutzt werde, um sogenannte HIV-Artikel zu verkaufen – die „Habe Ich Vergessen“- Einkäufe.

Stadt listet Liefer- und Transportangebote auf

Der Grund sei wohl vor allem darin zu sehen, dass in Beutelsbach und vor allem auch dem Versorgungszentrum Endersbach ein vielfältiges Angebot vorliege, das die Bedürfnisse der Verbraucher abdecke und auch deren Kaufverhalten entgegenkomme. Man spaziere nicht mehr untertags zum Einkaufen in den Flecken, sondern erledige die Besorgungen auf dem Weg zur oder von der Arbeit.

Dem hätten zahlreiche Unternehmen mittlerweile auch dadurch Rechnung getragen, indem sie einen Lieferservice für diejenigen eingerichtet hätten, die nicht über die notwendige Mobilität verfügten, um ihre Einkäufe in Beutelsbach oder Endersbach zu erledigen, unter anderem Mack, Reichert, Rewe, Metzgerei Schäfer, Rathaus Apotheke, Stiftsapotheke und Spiess’sche Apotheke.

Mit dem Seniorenmobil verfüge Weinstadt zudem über ein kostenloses Angebot für alle über sechzig, sich zum Arzt oder zum Einkaufen fahren zu lassen. Wirtschaftsförderer Karlheinz Heinisch werde einen Flyer zusammenstellen, der alle Angebote systematisch aufliste, versprach Scharmann.

Hat die Stadt in der Vergangenheit Chancen versäumt?

Auf die Kritik aus dem Saal, die Stadtverwaltung habe über Jahrzehnte hinweg die Interessen der Menschen in Schnait verschlafen und lediglich an den Profit gedacht, sonst hätte man längst zwischen Schnait und Beutelsbach einen Discounter gebaut, der sogar die Aichelberger versorgt hätte, antwortete Scharmann, die Flächenregionalplanung liege nicht in der Befugnis der Gemeinde, zudem handle es sich bei dem Raum zwischen Schnait und Beutelsbach um ein Landschaftsschutzgebiet.

Es sei zudem nicht zielführend, über das zu streiten, was in der Vergangenheit geschehen sei oder unterlassen wurde. Um die Situation in Schnait zu verändern, seien kurzfristig mögliche, in die Zukunft gerichtete Lösungen gefragt.

Schnaiter wünschen sich Einkaufsmöglichkeiten im Ort

Er lud dazu ein, bei einem Glas des auf den Tischen aufgetragenen, eigentlich aus Anlass der 40 Jahre Partnerschaft zwischen Weinstadt und Parthenay gekelterten Schnaiter Altenberg Riesling Spätlese des Jahrgangs 2020 und einer Brezel sich gemeinsam seine Gedanken dazu zu machen.

Die anschließend dargestellten Ergebnisse deuteten an, dass die Schnaiter tatsächlich im Ort einkaufen würden, wenn dafür ein attraktives Angebot zu attraktiven Öffnungszeiten vorhanden wäre. Vermisst werden Post, Apotheke, Bäcker, Bank und ein Café als geselliger Treff. Die Vorschläge, wie dem abgeholfen werden könnte, reichten von Shop-in-Shop-Konzept und einen rund um die Uhr betriebenen Verkaufsladen ohne Personal über einen Wochenmarkt in der Kelter und dem Einsatz eines Verkaufswagens bis hin zum Ausbau und Erweitern des Dorfladens.

Die Suche nach einer Lösung geht weiter

Dessen Konzeption stellte Geschäftsführerin Simone Mannarino vor. Er werde als Verein betrieben, doch stehe er auch allen Nichtmitgliedern offen, versicherte sie. Von diesen erwarte man allerdings eine Mindesteinkaufsmenge in Höhe von 10 Euro. Hauptlieferant sei der C&C-Großmarkt, dreimal in der Woche beziehe man frisches Obst, Fleisch und Gemüse.

„Ein so schöner Ort wie Schnait hat schließlich einen Laden verdient“, begründete sie ihr persönliches Engagement. „Sie haben uns Hausaufgaben mitgegeben, die wir abarbeiten werden“, versprach OB Scharmann. „Wir werden uns auf die Suche nach Lösungen machen.“ Er bat darum, alle Ideen und Vorschläge der Stadtverwaltung zu übermitteln. Auf einer weiteren Bürgerversammlung werde man die Ergebnisse der gemeinsamen Bemühungen vorstellen.