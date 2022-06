Keine Versicherung, aber viele Schulden: 20-Jähriger aus Weinstadt vor Gericht

Der unmittelbare Anlass, der den 20 Jahre jungen Mann ins Waiblinger Amtsgericht geführt hatte, war, dass er sich im August vergangenen Jahres in Weinstadt auf den Roller seiner Schwester geschwungen und losgebraust war: ungeachtet dessen, dass sich an diesem weder ein Nummernschild befand noch dass er über eine Versicherung verfügte.

Richter konfrontiert den Mann mit den möglichen Folgen

Die Fahrt war dann allerdings nicht von allzu langer Dauer. Sie wurde abrupt von einer Polizeistreife beendet. Nun seien aber Strafvorschriften nicht dazu da, mahnte Richter Armin Blattner an, um die Menschen zu ärgern, sondern hätten einen tieferen Sinn.

„Stell dir vor, dir wäre bei dieser Fahrt ein Spaziergänger verkommen, der gerade mit seinem Hund unterwegs war, und du hättest ihn übersehen, angefahren und so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden müsste.“

Verkehrshaftpflichtversicherung schützen Fahrer und Mitmenschen

Da wären schnell riesige Kosten zusammengekommen, und für die wäre keine Haftpflichtversicherung aufgekommen. Für sie hätte einzig und allein der junge Mann als Fahrzeugführer aufkommen müssen, mahnte der Richter. Verkehrshaftpflichtversicherungen, so sein Fazit, seien dazu da, um Menschen zu schützen, sowohl Fahrzeugführer wie auch die Mitmenschen: „Das ist auch in deinem Interesse!“

Den Einwand des jungen Mannes, er habe sich einfach nur auf den Scooter gesetzt und sei losgefahren, ohne sich zu vergewissern, dass er ein Nummernschild habe, ließ Blattner nicht gelten.

"Andere Baustelle": Bußgelder in Höhe von 13.000 Euro nicht bezahlt

Während sowohl die Vertreterinnen der Staatsanwaltschaft und der Jugendgerichtshilfe mit dem Richter dahingehend einig waren, das Verfahren wegen vorsätzlichen Führens eines Kraftfahrzeugs ohne den gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutz vorläufig einzustellen, bereitete ihnen, so wieder der Richter, „eine andere Baustelle“ ernsthafte Sorgen: Der junge Mann hatte im vergangenen Jahr neun Bußgeldbescheide gesammelt, deren Bezahlung noch offen ist.

Seine daraus aufgelaufenen Schulden würden sich mittlerweile auf mehr als 13.000 Euro aufsummieren, bei der ihm vom Gericht angeratenen Schuldnerberatung habe er „nicht wirklich“ alle Termine wahrgenommen, räumte er ein, und in seinem ersten Ausbildungsjahr bekomme er lediglich 200 Euro.

20-Jähriger muss die Schulden abarbeiten

Es gebe für ihn drei Möglichkeiten, zählte ihm der Richter auf: die Schulden zu bezahlen, sie in Form von gemeinnütziger Arbeit abzuleisten oder in Arrest zu gehen. Da er keine Lust habe, den jungen Mann in Arrest zu schicken, und ein Bezahlen angesichts der finanziellen Möglichkeiten auch nicht möglich sei, bliebe nur, sie abzuarbeiten. Sie entsprächen 321 Stunden, und dies sei nur zu bewältigen, wenn er jeden Samstag sechs und vier Wochen in den Sommerferien jeden Tag acht Stunden ableisten würde, „und zwar ab sofort“, ermahnte die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe.

„Du musst ganz schnell ganz viel arbeiten“, gab ihm der Richter am Ende der Verhandlung mit auf den Weg, auch im Hinblick darauf, dass sich der junge Mann bereits im September in einer anderen Sache vor dem Jugendschöffengericht verantworten müsse.