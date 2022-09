"Kidical Mass" in Weinstadt: 103 Fahrradfahrer demonstrieren für mehr Sicherheit

Kinder sollen sicher mit dem Fahrrad in Weinstadt unterwegs sein können: Das fordern die 103 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich bei der zweiten „Kidical Mass“ in Weinstadt am Sonntag auf die Räder geschwungen haben.

Gefahrenstellen werden gesammelt

Vom Beutelsbacher Marktplatz radelten die Demonstranten zu den Mühlwiesen in Großheppach – mit dabei zwei Polizeistreifen und zwölf Ordner, die die Strecke für die Radfahrer sicherten. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Organisator Philip Jähne vom Klimabündnis Weinstadt. An der Endstation tauschten sich die Teilnehmer aus, wo in Weinstadt Gefahrenstellen auf den Schulwegen lauern und was man besser machen könne, so Jähne.