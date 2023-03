Kinder und Medien: Weinstadt arbeitet an Konzept für Kinder- und Jugendarbeit

Seit Herbst 2022 hat die Stadt Weinstadt nicht mehr nur noch mit Fachkräftemangel in den Kitas zu kämpfen - gab es für Kinder und Jugendliche im Haus der Jugendarbeit auch nach Schulschluss mehrmals die Woche einen Anlaufpunkt mit verschiedenen Angeboten für jedes Alter, fährt das Haus der Jugendarbeit seitdem eher ein Notprogramm: Zwei von insgesamt drei Jugendsozialarbeitern haben Weinstadt nämlich verlassen.

Insgesamt hat die kommunale Jugendarbeit keine leichten Jahre hinter sich: Während der Pandemie war es für die Mitarbeiter der Jugendarbeit oft nicht leicht, den Kontakt zu den jungen Menschen zu halten. Gleichzeitig ist der Bedarf an außerfamiliärer Unterstützung in vielen Bereichen sogar noch gestiegen.

Pädagogische Fachkräfte auf manche Situationen nicht vorbereitet

Mit der Pandemie wurde auch klar: Die digitale Sphäre nimmt gerade im Leben der Kinder und Jugendlichen inzwischen so einen hohen Stellenwert ein, dass auch pädagogisch hier angesetzt werden muss. „Für die kommunale Kinder- und Jugendarbeit zeigte sich während dieser Zeit aber auch, dass die pädagogischen Fachkräfte häufig noch gar nicht vollständig bereit waren, Kindern und Jugendlichen die Teilhabe an der digitalen Welt als mündige Bürgerinnen und Bürger näherzubringen“, schreibt das Amt für Familie, Bildung und Soziales in einer Beratungsunterlage für die jüngste Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses. Es fehle an einem ganzheitlichen Konzept, um mit den jungen Menschen im digitalen Kontext arbeiten zu können, kritisiert Jugendreferent Kurt Meyer.

Bisher gebe es kein ganzheitliches Konzept, wie die pädagogischen Fachkräfte mit Themen wie beispielsweise Fake News, Kinderpornografie und sexualisierte Gewalt unter jungen Menschen, Gaming, Verrohung und Gewaltverherrlichung in den sozialen Medien reagieren können, mit denen sie in ihrem Arbeitsalltag früher oder später vielleicht konfrontiert werden.

Jugendreferenten in Weinstadt, Waiblingen und Fellbach tun sich zusammen

Hier entsprechend der eigenen Haltung und nach bestem Wissen und Gewissen zu agieren, sei keine gute Lösung. „Es fehlen verlässliche Rahmenbedingungen und eine konzeptionelle Verankerung digitaler Kinder- und Jugendarbeit, so dass in der Praxis kommunale Kinder- und Jugendarbeit der digitalen Entwicklung eher ,hinterherrennt‘, als dass sie agierend und steuernd wirkt“, kritisiert Meyer.

Ein Problem, mit dem natürlich nicht nur die Kinder- und Jugendarbeit in Weinstadt konfrontiert ist. Deswegen wollen die Stadtjugendreferenten der Städte Weinstadt, Waiblingen und Fellbach jetzt ihre Erfahrungen der Corona-Pandemie in Verbindung mit den während dieser Zeit oft notdürftig und provisorisch ins Leben gerufenen digitalen Formaten ein neues Konzept für die kommunale Kinder- und Jugendarbeit erstellen.

Kinder in der digitalen Welt anleiten ohne "erhobenen pädagogischen Zeigefinger"

Dabei soll es nicht nur um stationäre Angebote wie die im Haus der Jugendarbeit in Beutelsbach gehen: Das Konzept soll auch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Schulsozialarbeit und der Kinder- und Jugendbeteiligung umsetzbar werden und auch im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz eingesetzt werden.

Mit dem Konzept möchten die drei Städte ihren pädagogischen Fachkräften künftig ein Werkzeug in die Hand geben, dass sie dazu befähigen soll, nicht nur digitale Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit anbieten zu können: „Junge Menschen sollen sich selbst ein Bild von den Vor- und Nachteilen der Digitalisierung der unterschiedlichen Lebensbereiche machen können und kommunale Kinder- und Jugendarbeit muss sie dabei in ihren unterschiedlichen Arbeitsfeldern ohne ,erhobenen pädagogischen Zeigefinger‘ begleiten sowie ihnen die Fähigkeit der Reflexion vermitteln.“ Dazu gehöre auch ein gutes Demokratieverständnis, Empathiefähigkeit in digitalen Beziehungen, die Fähigkeit, Fake News als solche zu entlarven, und vieles mehr.

Das sollen die Inhalte des Konzeptes sein

Kernpunkte der „Digitalen kommunale Kinder- und Jugendarbeit“ sollen folgende sein: die Vermittlung von Medienkompetenz, Informationskompetenz sowie digitaler Kommunikation und Kollaboration, die Fähigkeit der Produktion digitaler Inhalte, Sicherheit und Datenschutz und Problemlösefähigkeiten im digitalen Umfeld. „Die digitale Kinder- und Jugendarbeit muss in der Kommune so installiert werden, dass sie auf allen Ebenen verankert und nicht abhängig von den Fähigkeiten einzelner Fachkräfte ist“, fordert der Jugendreferent. Hierzu müssten von der Kommune aber auch Ressourcen und Technik zur Verfügung gestellt und die digitale Arbeit innerhalb der Verwaltung und der politischen Entscheidungsträger anerkannt werden.

So ein Konzept auszuarbeiten und die Fachkräfte dann auch entsprechend zu schulen, ist als einzelne Kommune kaum zu stemmen - deswegen die interkommunale Zusammenarbeit der Jugendreferate in Weinstadt, Fellbach und Waiblingen.

Förderung vom Land, keine überplanmäßigen Ausgaben

Und natürlich kostet auch so ein Projekt Geld. Dennoch sollen zunächst zumindest keine überplanmäßigen Ausgaben dafür entstehen: Man habe bereits die Möglichkeit in Anspruch genommen, sich mit diesem Projekt um eine Förderung als Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe beim Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS-Landesjugendamt) zu bewerben. Inzwischen habe der KVJS dem Projektantrag zugestimmt.

Dadurch können die Städte auf eine Fördersumme von insgesamt 75.000 Euro zugreifen, was laut der Stadtverwaltung einer Förderung von 60 Prozent der Gesamtkosten entspricht. Das Modellvorhaben ist auf drei Jahre angelegt. Weinstadt, Waiblingen und Fellbach schießen die restlichen 40 Prozent bei, anteilig aufgeteilt nach den Personal-, Sach- und Raumkosten, die bei der Umsetzung anfallen werden. Die Federführung und die Projektleitung gegenüber dem KVJS-Landesjugendamt hat das Stadtjugendreferat Fellbach übernommen.